Несмотря на мусор и взрыв. Архангельск не попал в рейтинг самых нервных городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного в августе 2019 года независимым агентством Zoom Market, чаще всего нервничают жители Махачкалы Москвы и Екатеринбурга.
Респондентам задавали три вопроса:
Вы часто нервничаете? Когда вы нервничали в последний раз? В связи с чем вы нервничали?
Далее следуют такие города как: Новосибирск (4), Краснодар (5), Казань (6), Санкт-Петербург (7), Красноярск (8), Самара (9), Омск (10), Ростов-на-Дону (11), Волгоград (12), Пермь (13), Уфа (14), Саратов (15), Нижний Новгород (16), Астрахань (17), Воронеж (18), Иваново (19) и Сочи (20).
Андрей Штыров - коммерческий директор агентства уточнил, что чаще всего жители России нервничают в связи с работой или бизнесом (57%), детьми и семьей (32%), транспортом и дорогами (11%).
Архангельска, как мы видим, в этом списке нет… но его и не опрашивали.