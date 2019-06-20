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Несмотря на мусор и взрыв. Архангельск не попал в рейтинг самых нервных городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного в августе 2019 года независимым агентством Zoom Market, чаще всего нервничают жители Махачкалы Москвы и Екатеринбурга. 

Респондентам задавали три вопроса: 

Вы часто нервничаете? Когда вы нервничали в последний раз? В связи с чем вы нервничали? 

Далее следуют такие города как: Новосибирск (4), Краснодар (5), Казань (6), Санкт-Петербург (7), Красноярск (8), Самара (9), Омск (10), Ростов-на-Дону (11), Волгоград (12), Пермь (13), Уфа (14), Саратов (15), Нижний Новгород (16), Астрахань (17), Воронеж (18), Иваново (19) и Сочи (20).

Андрей Штыров - коммерческий директор агентства  уточнил, что чаще всего жители России нервничают в связи с работой или бизнесом (57%), детьми и семьей (32%), транспортом и дорогами (11%). 

Архангельска, как мы видим, в этом списке нет… но его и не опрашивали.

15 август 11:31 | : Будни

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