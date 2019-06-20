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Игорь Скубенко: Тем, кто строит дома и школы

В поздравительном адресе главы администрации Северодвинска к Дню строителя говорится:

- Северодвинск уникален. Он создан на берегу моря героическими усилиями строителей. Задуманный и построенный ударными темпами как мощнейшая в мире судоверфь, город приобрел неповторимый облик. Сначала деревянный, он воплотил эпоху сталинского ампира, далее были кирпичные и панельные пятиэтажки, на смену которым пришли монолитные и крупнопанельные высотки. Вся история большой страны отразилась на наших улицах!

Сегодня знамя трудовых побед наших ветеранов подхватило новое поколение строителей.

Преображается город, появляются новые автодороги, социальные объекты и спортсооружения. Но главное - развивается жилищное строительство. Сегодня мы видим, что город вступил в новый этап своей интересной архитектурной биографии.

В прошлом году Северодвинск получил почти 67 тысяч квадратных метров жилья, а в этом - строители поставили планку сдать не менее 73 тысяч «квадратов».

Это значит, что город растёт и динамично развивается. Это значит, что его жители с оптимизмом смотрят в завтрашний день и связывают своё будущее с и будущее своих детей с Северодвинском.

Дорогие друзья, примите искреннюю благодарность за вашу ежедневную созидательную работу.

Низкий поклон ветеранам-строителям за их неравнодушие к архитектурному облику и судьбе города!

Желаю процветания вашим предприятиям и благополучия семьям.

Пусть труд на благо любимого города будет радостным и плодотворным!» - говорится в тексе поздравления главы города.

12 август 09:04 | : Будни

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