Завтра в Архангельске ждут ретро-поезд

Специальный поезд на паровозной тяге 8 и 9 августа посетит шесть железнодорожных станций СЖД в Архангельской области. В столицу Поморья он прибудет 9 августа в 10 утра. Стоянка поезда продлится до 11.40.
Поезд проведет действующий паровоз П-36 1955 года выпуска. Он простоял на Северной железной дороге три десятилетия в качестве памятника и отреставрирован для ретродвижения в прошлом году.
Поезд прибудет в областной центр в рамках тура вагона-музея истории Северной железной дороги, также на станции состоятся гастроли Дома культуры железнодорожников узла Ярославль-Главный.
Во время остановок поезда на станциях в Няндоме. Коноше. Обозерской. Малошуйке состоятся концерты, интерактивные развлечения, экскурсии по выставке вагона-музея.
Вход на все мероприятия свободный.
Дополнительная информация – по телефону 8(8182) 67-23-73.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)