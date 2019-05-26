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Завтра в Архангельске ждут ретро-поезд

Специальный поезд на паровозной тяге 8 и 9 августа посетит шесть железнодорожных станций СЖД в Архангельской области. В столицу Поморья он прибудет 9 августа в 10 утра. Стоянка поезда продлится до 11.40.

Поезд проведет действующий паровоз П-36 1955 года выпуска. Он простоял на Северной железной дороге три десятилетия в качестве памятника и отреставрирован для ретродвижения в прошлом году.

 Поезд прибудет в областной центр в рамках тура вагона-музея истории Северной железной дороги, также на станции состоятся гастроли Дома культуры железнодорожников узла Ярославль-Главный.

Во время остановок поезда на станциях  в Няндоме. Коноше. Обозерской. Малошуйке состоятся концерты, интерактивные развлечения, экскурсии по выставке вагона-музея.

Вход на все мероприятия свободный.

Дополнительная информация – по телефону 8(8182) 67-23-73.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

08 август 12:31 | : Будни

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