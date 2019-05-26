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Вместо "ленинской комнаты" - уголки молитвы

Молитвенные уголки появились в казарме архангельской войсковой части 21514 (332 радиотехнический полк).

«Православные иконы и духовная литература, размещенные в "красном углу" чайных комнат, располагают военнослужащих к осмыслению своего призвания, побуждают последовать подвигу христолюбивого воинства, основанному на силе веры, крепости духа и любви ко Христу Спасителю», — рассказал глава епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Валерий Суворов.

Священник совершил в подразделении водосвятный молебен, обратился к военнослужащим со словом наставления и окропил казарму святой водой.

По словам отца Валерия, духовенство и офицеры будут пополнять подборку книг для воинов, нуждающихся в духовном наставничестве, которое открывается через знакомство с наставлениями подвижников православной веры.

«Особой популярностью у солдат пользуются книги о создании семьи, покаянии и духовном становлении личности», — отметил отец Валерий.

 

История войсковой части 21514

Современная войсковая часть 21514 в Архангельске основана в октябре 1952 года и размещалась в селе Рикасиха Приморского района Архангельской области. Это был радиотехнический батальон визуального наблюдения, оповещения и связи. Но уже в конце 1952 года его переместили на Кегеостров. В 1954 году батальон был переформирован и стал относиться к войскам ПВО. В радиотехническую бригаду его переименовали в 1980 году, а 2009 года реорганизовали в радиотехнический полк.

(по материалам Архангельской епархии)

  

08 август 09:19 | : Будни / Верую

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