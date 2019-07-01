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ОНФ предлагает внедрить во всех регионах технологию «умного» сноса зданий

Эксперты Общероссийского народного фронта выступают за обязательное применение технологии «умного» сноса при демонтаже ветхих и аварийных домов. Данный способ позволяет разбирать здания с минимальными неудобствами для окружающих, а большую часть материалов отправлять на переработку. Соответствующее предложение представители Народного фронта направят в Минстрой РФ.

Во время проверки реализации региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда активисты тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» выявили проблему утилизации строительных отходов после демонтажа ветхого жилья: практически весь мусор после сноса зданий зачастую подолгу не убирается.

 «Данная проблема возникла из-за того, что представители муниципалитетов заранее не предусмотрели в местном бюджете средства на снос ветхого и аварийного жилья. В будущем при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципалитетам необходимо учесть эти ошибки», – отметила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина.

Эксперты Народного фронта обратили внимание на технологию «умного» сноса, которая применяется в ряде европейских городов, а также используется при демонтаже домов, вошедших в программу реновации в Москве.

Новую концепцию утилизации строительных отходов, основными принципами которой являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование отходов, применили уже и в Архангельской области, где последние годы ведется активное расселение деревянных домов. При демонтаже зданий подрядчики получают бывшие в употреблении стройматериалы при одном условии: территория должна быть полностью очищена от строительного мусора. При таком подходе на снос аварийного жилья из бюджета не тратится ни копейки.

«Умный» снос зданий позволяет разбирать постройки с минимальными неудобствами для жителей прилегающих территорий и подразумевает, что снесенные дома не превращаются в груду ненужного строительного мусора. В связи с этим эксперты ОНФ предлагают повсеместно внедрить технологию «умного» сноса зданий.

Напомним, федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» является важнейшей составной частью национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно документу, в 2019-2024 гг. планируется переселить 530 тыс. граждан, проживающих в аварийном жилье площадью 9,55 млн кв. м, признанном таковым до 1 января 2017 г. Об этом сообщает пресс-служба Архангельского регионального отделения ОНФ.

 

 

17 июль 13:11 | : Будни

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