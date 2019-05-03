Отключать горячую воду в Архангельске будут по новому графику

Отключение ниже перечисленных адресов в плановый ремонт с 24.06 по 01.07 отменяется:
- ул. Володарского, 74, 76, 77, 79, 79, корп.1, 80, 80, корп.1, 82, 83, 83, корп.1, 85;
- ул. Воскресенская, 75, корп.1, 79, 81, 81, корп.1, 85, 85, корп.1, 87, 90, 92, 92, корп.1, 94, корп.1, 96, 96, корп.1, 98, 100, 102;
- ул. Выучейского, 55, 55, корп.1, 57, 57, корп.1, 59, 59, корп.1, 59, корп.2, 61, 63, 63, корп.1;
- ул. Суфтина, 21, 25, 27, 27, корп.1, 29, 29, корп.1, 33, корп.1, 35, 37;
- ул. Логинова, 24, 26, 68, 70, 72, 72, корп.1, 74, 76, 78, 82;
- пр. Обводный канал, 29, 32, 34, 36, 36, корп.1, 38, 40, 40, корп.1, 42, 44, 44, корп.1, 46, 48, 48, корп.1, 50, 52, 54, 56, 58, 58, корп.1, 58, корп.2, 58, корп.3, 67, 69, 71;
- ул. Поморская, 54, 60, 69;
- ул. Попова, 46, 50, 50, корп.1, 50, корп.2, 52, 52, корп.1, 54, 55, 56, 56, корп.1, 56, корп.2, 57, 59, 60, 61;
- пр. Советских Космонавтов, 118, 120;
- ул. Логинова, 24, корп.1;
- ул. Суфтина, 20.
В то же время на неделю отключается горячее водоснабжение по следующим адресам:
- ул. 23-й Гвардейской дивизии, 3, 4, 5, 6, 6, корп.1, 7, 10, 10, корп.1, 11, 14;
- ул. Воскресенская, 89, 91, 95, 95, корп.1, 97, корп.1, 99, 101, 101, корп.1, 101, корп.2, 101, корп.3, 103, 104, 105, 105, корп.1, 105, корп.2, 105, корп.3, 105, корп.4, 106, 106, корп.1, 107, корп.1, 107, корп.3, 107, корп.4, 108, 110, 112, корп.1, 112, корп.2, 112, корп.3, 114, 116, 116, корп.2, 116, корп.3, 118, 118, корп.1, 118, корп.2;
- ул. Суфтина, 32, 45, 47, корп.1;
- ул. Гагарина, 50;
- ул. Гайдара, 42, 44, 46, 48, 48, корп.2, 50, 54, корп.1;
- пр. Дзержинского, 1, 1, корп.1, 1, корп.2, 1, корп.3, 1, корп.4, 3, 3, корп.1, 3, корп.2, 3, корп.3, 3, корп.4, 5, 7, 7, корп.1, 7, корп.2, 7, корп.3, 9, 9, корп.1, 11, 13, 15, 17, 17, корп.1, 17, корп.2, 19, 21, корп.1;
- ул. Логинова, 51, 51, 53, 53, 80;
- пр. Обводный канал, 8, 8, корп.5, 10, корп.4, 10, корп.5, 72;
- ул. Попова, 63;
- прз. Приорова Н.Н., 1, 5;
- ул. Садовая, 50, 52, корп.1, 52, корп.2, 54, 56, 57;
- ул. Северодвинская, 82, 82, корп.1, 84;
- ул. Тимме Я., 2, 2, корп.2, 2, корп.3, 2, корп.4, 4, 4, корп.2, 4, корп.4, 6, 6, корп.3, 8, 8, корп.1, 8, корп.2, 9, 9, корп.1, 9, корп.2, 9, корп.3, 10, 10, корп.1, 10, корп.2, 10, корп.3, 11, 12, 16, 16, корп.1, 17, 17, корп.2, 18, 18, корп.1, 18, корп.3, 19, 19, корп.1, 19, корп.2, 19, корп.3, 19, корп.4, 20, корп.2, 21, 21, корп.1, 21, корп.2, 22, 22, корп.2, 22, корп.4, 24, 24, корп.1, 27, 28, корп.1;
- ул. Урицкого, 49, 49, корп.1, 49, корп.2, 51;
- ул. Цветная, 8;
- ул. Шабалина А.О., 22, 24, 26, 26, корп.1, 26, корп.2, 28, 30, 32;
- ул.23-й Гвардейской дивизии, 10, корп.2, 12;
- ул. Воскресенская, 95, корп.2, 107, корп.2;
- ул. Гагарина, 50, корп.1;
- пр. Дзержинского, 9, корп.2;
- ул. Садовая, 63, 66, корп.1;
- ул. Тимме Я., 4, корп.1, 11, корп.1, 18, корп.2;
- ул.23-й Гвардейской дивизии, 8, 9;
- ул. Воскресенская, 95, корп.3, 95, корп.3, 95, корп.3, стр.1, 103, корп.1, 106, корп.2;
- ул. Гайдара, 50, корп.1;
- ул. Садовая, 61;
- ул. Тимме Я., 22, корп.3;
- прз. Приорова Н.Н., 6, 6, корп.1;
- ул. Тимме Я., 1, 1, 1, 1, 1, 1, корп.1, 5, 10, корп.4, 17, корп.1;
- ул. Урицкого, 51, корп.1;
- ул. Шабалина А.О., 28, корп.1.