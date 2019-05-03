О наболевшем. Окунитесь с головой в мусорную тему

Издательский Дом Мещерякова выпустил книгу итальянского автора Мирко Мазелли «История мусора. От древних отходов до переработки пластика».
В аннотации к книге написано следующее:
С эконавтом Морисом Ля Натюром и его верным псом-ищейкой Рэбби читатель отправится в путешествие по истории мусора: узнает, какая была канализация в Древнем Риме, какие туалеты были у «короля-солнца», каких животных держали в Средневековье и как они помогали в уборке мусора!
Увлекательный маршрут по экологическим этапам жизни общества подойдет даже самым педантичным читателям, а смешные иллюстрации и зарисовки разбавят пикантные моменты.
Издатели искренне надеются, что читателя всех возрастов будет интересно окунуться в историю мусора с головой.
Наблюдатели с горькой иронией отмечают, что население Архангельской области и так по уши увязло в этой проблеме, и мало что видит кроме нее.
К слову, итальянский город Неаполь известен как мусорная столица мира…