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О наболевшем. Окунитесь с головой в мусорную тему

Издательский Дом Мещерякова выпустил книгу итальянского автора Мирко Мазелли «История мусора. От древних отходов до переработки пластика».

В аннотации к книге написано следующее:

С эконавтом Морисом Ля Натюром и его верным псом-ищейкой Рэбби читатель отправится в путешествие по истории мусора: узнает, какая была канализация в Древнем Риме, какие туалеты были у «короля-солнца», каких животных держали в Средневековье и как они помогали в уборке мусора!

Увлекательный маршрут по экологическим этапам жизни общества подойдет даже самым педантичным читателям, а смешные иллюстрации и зарисовки разбавят пикантные моменты.

Издатели искренне надеются, что читателя всех возрастов будет интересно окунуться в историю мусора с головой.

Наблюдатели с горькой иронией отмечают, что население Архангельской области и так по уши увязло в этой проблеме, и мало что видит кроме нее.

К слову, итальянский город Неаполь известен как мусорная столица мира…

 

 

11 июнь 08:53 | : Будни / Культура

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