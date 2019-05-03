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Тысячам архангелогородцам грозит переселение

Заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Боровиков рассказал, что в новую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы включено 352 дома.

- Из них 342 дома будут расселены за счет средств федерального фонда, оставшиеся 10 – в рамках программы развития застроенных территорий, - прокомментировал Николай Боровиков.

Всего, по подсчетам администрации города, в новые квартиры за указанное время въедут более 9500 человек.

В новую программу вошли многоквартирные дома, признанные аварийными в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года. Еще порядка 250 домов уже вновь признаны аварийными с 2017 года, и 1400 квартир находится на исполнении решения суда.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

31 май 12:06 | : Будни

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