23 февраля в Архангельске... как праздник отметили настоящие пацаны

В этом году фонд «Аквилон Инвест» вновь организовал заливку льда и проведение традиционного турнира среди школьных и любительских хоккейных команд на хоккейной коробке во дворе дома №9 на ул. Галушина.
В День защитника Отечества здесь скрестили клюшки сразу 7 команд. Сначала по круговой системе сыграли 4 молодежные команды: гимназии №25, школы №32, и сборные молодежного Совета округа Майская Горка и Центра допобразования «Архангел». Интрига сохранялась до последней встречи. Но хорошая ледовая подготовка команды окружного Совета молодежи не оставила шансов для соперников. Они выиграли все три круговые встречи, забив 33 мяча и пропустив только 14-ть, заняв 1-е место. Вторыми были хоккеисты Центра «Архангел» с двумя победами, третье место – у дружной команды из школы №32. Почетное 4-е место у ребят из 25-й гимназии. Они сражались на равных, но профессиональных игроков в рядах соперников оказалось больше.
- Я принимаю участие в турнире уже второй раз. В этом году Молодёжному совету нужен был вратарь. И я согласился защищать ворота. Ощущения непередаваемые, игра захватывает полностью, настоящий драйв! Хочется играть всё больше и больше. И забитым голам радуешься! - говорит вратарь команды Молодежного Совета округа Майская горка Кирилл Сидоренко.
Расчищали снег и готовили площадку к турниру волонтеры из команды Александра Фролова и движения «Стопнаркотик». А представители МЧС установили отапливаемые палатки, в которых болельщиков и участников ждал горячий чай с пирогами. Дежурила на турнире и медицинская служба.
- Мы поставили цель – пропагандировать здоровый спортивный образ жизни. Наших детей нужно оторвать немножко от гаджетов. Чтобы воздухом подышали, пообщались, безусловно, важен и сам соревновательный процесс. Сейчас наш приоритет - чтобы все спортивные площадки, которые были сделаны по федеральной программе «Комфортная городская среда», установленные за счёт средств областного и городского бюджетов, не пустовали, а были задействованы, и на них проводились такие соревнования для детей, - отметил депутат областного Собрания Александр Фролов.
После школьников на ледовой арене сошлись взрослые любительские команды – «Буревестник» и «Легион». Игроки «Буревестника» уже второй раз принимают участие в хоккейных баталиях, а потому грамотно распределили свои силы, активно использовали замены. Однако в первом тайме лидерство захватил новичок соревнований – команда «Легион». Но во втором тайме им пришлось уступить более опытным соперникам. Борьба была упорной, о чем говорит и итоговый счет 11:8 в пользу «Буревестника».
По традиции завершились соревнования игрой детской дворовой команды «Звезда» (средний возраст игроков 10-12 лет) с победителями турнира – командой Молодежного совета Майской Горки. Итогом стала боевая ничья – 4:4.
- Помимо хоккея мы поддерживаем так же и другие командные виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол. Считаем что это отличная возможность для молодёжи, для детей с пользой провести время в выходной день. А призы придумали необычные. Мы планировали привести на награждение нескольких игроков «Водника», но ребята сейчас тренируются. Поэтому они все расписались на клюшках - вся команда. И это стало главным призом победителю, - отметил депутат городской Думы Сергей Чанчиков.
- Именно такие соревнования делают спорт массовым. И важно, что когда во дворе появляется спортивный объект, молодежь видит реальную альтернативу – тот самый здоровый образ жизни, который должен быть ориентиром, планкой, к которой можно и нужно стремиться, - говорит депутат городской Думы Сергей Пономарев.
Организаторы спортивного праздника - команда депутата Александра Фролова подготовили памятные призы и дипломы. Победителям были вручены хоккейные клюшки с автографами игроков команды «Водник», призерам - сертификаты для приобретения спортинветаря, всем участниками - дипломы и билеты в кинокомплекс «Русь» на любой фильм. А самым активным болельщикам достались подарочные сертификаты на игры «Лазертаг».
Также Александр Фролов вручил благодарственные письма региональному Управлению МЧС РФ за предоставленную теплую палатку для хоккейных команд, Центру дополнительного образования «Архангел» и судейской бригаде за помощь и комплексную поддержку в проведении турнира, Молодежному Совету округа Майская Горка за помощь в организации турнира, агитбригаде Ольги Кубряковой за творческое сопровождение мероприятия, и главе администрации округа Майской Горки Алексею Ганущенко за содействие и поддержку социальных инициатив.
Напомним, что турнир дворовых и школьных команд в округах Ломоносовском и Майская Горка впервые прошел 11 лет назад. К сожалению, в течение ряда лет соревнования не проводились.
- Мы решили исправить ситуацию депутат и возродили турнир в прошлом году. В этом году количество команд увеличилось, поэтому соревнования пройдут сразу на двух площадках. Кроме того, помимо заливки льда и установки освещения, на хоккейных коробках были установлены новые ворота, для них приобретена профессиональная сетка. Самое главное, что эти катки являются общедоступными, и пользуются большой популярностью у наших горожан, как взрослых, так и детей, - уверен депутат областного Собрания Александр Фролов.
Турнир среди команд Ломоносовского округа пройдет 3 марта на ледовом поле во дворе дома на ул. Тимме, 2. Универсальную спортивную площадку здесь сделали по программе «Комфортная городская среда». Она имеет специальное покрытие, которое позволяет зимой превращать ее в хоккейный корт. Заливка льда здесь также была выполнена при содействии фонда «Аквилон Инвест».