Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

23 февраля в Архангельске... как праздник отметили настоящие пацаны

В этом году фонд «Аквилон Инвест» вновь организовал заливку льда и проведение традиционного турнира среди школьных и любительских хоккейных команд на хоккейной коробке во дворе дома №9 на ул. Галушина.

 

В День защитника Отечества здесь скрестили клюшки сразу 7 команд. Сначала по круговой системе сыграли 4 молодежные команды: гимназии №25, школы №32, и сборные молодежного Совета округа Майская Горка и Центра допобразования «Архангел». Интрига сохранялась до последней встречи. Но хорошая ледовая подготовка команды окружного Совета молодежи не оставила шансов для соперников. Они выиграли все три круговые встречи, забив 33 мяча и пропустив только 14-ть, заняв 1-е место. Вторыми были хоккеисты Центра «Архангел» с двумя победами, третье место – у дружной команды из школы №32. Почетное 4-е место у ребят из 25-й гимназии. Они сражались на равных, но профессиональных игроков в рядах соперников оказалось больше.

- Я принимаю участие в турнире уже второй раз. В этом году Молодёжному совету нужен был вратарь. И я согласился защищать ворота. Ощущения непередаваемые, игра захватывает полностью, настоящий драйв! Хочется играть всё больше и больше. И забитым голам радуешься! - говорит вратарь команды Молодежного Совета округа Майская горка Кирилл Сидоренко.  

Расчищали снег и готовили площадку к турниру волонтеры из команды Александра Фролова и движения «Стопнаркотик». А представители МЧС установили отапливаемые палатки, в которых болельщиков и участников ждал горячий чай с пирогами. Дежурила на турнире и медицинская служба. 

- Мы поставили цель – пропагандировать здоровый спортивный образ жизни. Наших детей нужно оторвать немножко от гаджетов. Чтобы воздухом подышали, пообщались, безусловно, важен и сам соревновательный процесс. Сейчас наш приоритет - чтобы все спортивные площадки, которые были сделаны по федеральной программе «Комфортная городская среда», установленные за счёт средств областного и городского бюджетов, не пустовали, а были задействованы, и на них проводились такие соревнования для детей, - отметил депутат областного Собрания Александр Фролов.  

После школьников на ледовой арене сошлись взрослые любительские команды – «Буревестник» и «Легион». Игроки «Буревестника» уже второй раз принимают участие в хоккейных баталиях, а потому грамотно распределили свои силы, активно использовали замены. Однако в первом тайме лидерство захватил новичок соревнований – команда «Легион». Но во втором тайме им пришлось уступить более опытным соперникам. Борьба была упорной, о чем говорит и итоговый счет 11:8 в пользу «Буревестника».

По традиции завершились соревнования игрой детской дворовой команды «Звезда» (средний возраст игроков 10-12 лет) с победителями турнира – командой Молодежного совета Майской Горки. Итогом стала боевая ничья – 4:4.

- Помимо хоккея мы поддерживаем так же и другие командные виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол. Считаем что это отличная возможность для молодёжи, для детей с пользой провести время в выходной день. А призы придумали необычные. Мы планировали привести на награждение нескольких игроков «Водника», но ребята сейчас тренируются. Поэтому они все расписались на клюшках - вся команда. И это стало главным призом победителю, - отметил  депутат городской Думы Сергей Чанчиков.  

- Именно такие соревнования делают спорт массовым. И важно, что когда во дворе появляется спортивный объект, молодежь видит реальную альтернативу – тот самый здоровый образ жизни, который должен быть ориентиром, планкой, к которой можно и нужно стремиться, - говорит депутат городской Думы Сергей Пономарев.

Организаторы спортивного праздника - команда депутата Александра Фролова подготовили памятные призы и дипломы. Победителям были вручены хоккейные клюшки с автографами игроков команды «Водник», призерам - сертификаты для приобретения спортинветаря, всем участниками - дипломы и билеты в кинокомплекс «Русь» на любой фильм. А самым активным болельщикам достались подарочные сертификаты на игры «Лазертаг».

Также Александр Фролов вручил благодарственные письма региональному Управлению МЧС РФ за предоставленную теплую палатку для хоккейных команд, Центру дополнительного образования «Архангел» и судейской бригаде за помощь и комплексную поддержку в проведении турнира, Молодежному Совету округа Майская Горка за помощь в организации турнира, агитбригаде Ольги Кубряковой за творческое сопровождение мероприятия, и главе администрации округа Майской Горки Алексею Ганущенко  за содействие и поддержку социальных инициатив.

Напомним, что турнир дворовых и школьных команд в округах Ломоносовском и Майская Горка впервые прошел 11 лет назад. К сожалению, в течение ряда лет соревнования не проводились.
- Мы решили исправить ситуацию депутат и возродили турнир в прошлом году. В этом году количество команд увеличилось, поэтому соревнования пройдут сразу на двух площадках. Кроме того, помимо заливки льда и установки освещения, на хоккейных коробках были установлены новые ворота, для них приобретена профессиональная сетка. Самое главное, что эти катки являются общедоступными, и пользуются большой популярностью у наших горожан, как взрослых, так и детей, - уверен депутат областного Собрания Александр Фролов.
Турнир среди команд Ломоносовского округа пройдет 3 марта на ледовом поле во дворе дома на ул. Тимме, 2. Универсальную спортивную площадку здесь сделали по программе «Комфортная городская среда». Она имеет специальное покрытие, которое позволяет зимой превращать ее в хоккейный корт. Заливка льда здесь также была выполнена при содействии фонда «Аквилон Инвест».

   

25 февраль 15:10 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


В Архангельске задержан покровитель проституток с полицейским прошлым (ВИДЕО)
Рестлинг по-поморски. Драка на сессии депутатов посёлка Сия (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2019 (217)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20