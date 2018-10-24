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Счастливая Света. В Архангельской области появилась воспитательница-миллионерша

Жительница Архангельской области Светлана Стражина* участвует в лотереях нечасто. Свой счастливый билет она купила совершенно случайно и выиграла 1 000 000 рублей в 1261-м тираже «Русского лото».

 Билет на миллион Светлана приобрела в продуктовом магазине. Женщина рассказала, что долго сомневалась, покупать его или нет.

 — На кассе продавец предложила мне принять участие в лотерее. Отказавшись, я с пакетами направилась к выходу, но у дверей какая-то неведомая сила потянула меня обратно, и я все-таки купила билет. Результаты тиража проверяла в интернете. Увидела, что выиграла сумму с шестью нулями, и не сразу сообразила, сколько это денег. Когда осознала, какой подарок судьбы мне достался, невероятно обрадовалась и тут же позвонила дочери рассказать о своей удаче.

Напомним, жителям Архангельской области иногда выпадает удача в лотереях… но не часто.

 

15 январь 11:26 | : Будни

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