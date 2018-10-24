Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск благоустроенный

15 дворовых территорий и парковая зона в привокзальном микрорайоне в этом году благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды». Возможности совершенствования подходов к проектированию и взаимодействию с подрядчиками на большом совещании под председательством главы Архангельска Игоря Годзиша обсудили руководители профильных департаментов, депутаты, общественники и представители подрядных организаций.

Объем финансирования работ по программе в 2018 году составил 120 млн. 819 тыс. рублей, а итогом реализации стало строительство парка отдыха «Зарусье» и благоустройство 15 дворов в восьми округах города. По оценке регионального правительства Архангельск успешно справился с задачей. Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамара Лемешева также отметила, что в дальнейшем приоритетным будет благоустройство общественных зон, однако в нашем регионе в программу войдут и дворовые территории.

По мнению представителя регионального штаба ОНФ Сергея Альбицкого, с учетом имеющегося опыта, в дальнейшем необходимо уделять внимание озеленению и поиску инновационных решений на этапе проектирования – как дворовых, так и общественных зон. Депутат городской Думы Владимир Хотеновский обратил внимание, что при включении в план благоустройства детских площадок нужно учитывать новые технические регламенты. А депутат областного Собрания Александр Фролов подчеркнул, что нужно как можно раньше начинать процесс подготовки к следующему этапу, чтобы обеспечить качественное проектирование и проведение работ в теплый сезон.

- Сегодня у нас появляется возможность создания комфорта не только по типовым моделям, но и для реализации творческого потенциала проектных организаций. И, безусловно, нужно сделать акцент на посадку кустов и деревьев. Мы должны думать о том, что оставим своим детям и внукам, - отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.

Планируется, что в следующем году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» Архангельск вновь сможет затратить порядка 120 млн. рублей. Определено, что будет благоустраиваться парк отдыха на пр. Ленинградский. Кроме того, поступило 43 заявки на благоустройство дворовых территорий, часть из которых войдет в программу уже в 2019 году.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

28 декабрь 12:50 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Древарх - наш губернатор!". "Сказки бабушки Галины", выпуск 42-й (новогодний)
А где твое "турецкое седло"? Интервью с Юсупом Разыковым и Валерием Масловым (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2018 (254)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20