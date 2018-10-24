Архангельск благоустроенный

15 дворовых территорий и парковая зона в привокзальном микрорайоне в этом году благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды». Возможности совершенствования подходов к проектированию и взаимодействию с подрядчиками на большом совещании под председательством главы Архангельска Игоря Годзиша обсудили руководители профильных департаментов, депутаты, общественники и представители подрядных организаций.
Объем финансирования работ по программе в 2018 году составил 120 млн. 819 тыс. рублей, а итогом реализации стало строительство парка отдыха «Зарусье» и благоустройство 15 дворов в восьми округах города. По оценке регионального правительства Архангельск успешно справился с задачей. Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамара Лемешева также отметила, что в дальнейшем приоритетным будет благоустройство общественных зон, однако в нашем регионе в программу войдут и дворовые территории.
По мнению представителя регионального штаба ОНФ Сергея Альбицкого, с учетом имеющегося опыта, в дальнейшем необходимо уделять внимание озеленению и поиску инновационных решений на этапе проектирования – как дворовых, так и общественных зон. Депутат городской Думы Владимир Хотеновский обратил внимание, что при включении в план благоустройства детских площадок нужно учитывать новые технические регламенты. А депутат областного Собрания Александр Фролов подчеркнул, что нужно как можно раньше начинать процесс подготовки к следующему этапу, чтобы обеспечить качественное проектирование и проведение работ в теплый сезон.
- Сегодня у нас появляется возможность создания комфорта не только по типовым моделям, но и для реализации творческого потенциала проектных организаций. И, безусловно, нужно сделать акцент на посадку кустов и деревьев. Мы должны думать о том, что оставим своим детям и внукам, - отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.
Планируется, что в следующем году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» Архангельск вновь сможет затратить порядка 120 млн. рублей. Определено, что будет благоустраиваться парк отдыха на пр. Ленинградский. Кроме того, поступило 43 заявки на благоустройство дворовых территорий, часть из которых войдет в программу уже в 2019 году.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)