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Страсти вокруг Константинопольского Патриархата. Вопросы и ответы

После того, как Константинопольский Патриарх Варфоломей вопреки канонам снял анафему с лидера украинских раскольников Филарета и отменил решение 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии (все это сделано, чтобы в скором времени предоставить Украинской Церкви автокефалию), Русская Православная Церковь разорвала с Константинополем евхаристическое общение. Если кратко, то это означает, что духовенству и простым верующим нельзя участвовать в богослужениях в храмах Константинопольского Патриархата. Поскольку многие православные, особенно за рубежом, заволновались и стали задавать вопросы (в той же Турции наши соотечественники ходят как раз в храмы Константинополя), «Комсомолка» с помощью Правозащитного центра Всемирного русского народного собора по пунктам объясняет, что можно, а что нельзя делать простым верующим.

  1. Можно ли заходить в храмы и монастыри Константинопольского Патриархата?

- Посещение храмов и монастырей без участия в церковных таинствах и богослужениях, осуществляемых клириками этой церкви, допустимо для верующих, которые находятся в паломнических поездках.

  1. В каких именно таинствах нельзя участвовать?

- Во всех таинствах Православной Церкви (Крещение, Венчание, Миропомазание, Покаяние, Причащение, Соборование, Священство).

  1. А если, например, исповедь назвать разговором со старцем, так можно?

- Разговор и таинство Покаяния - вещи разные. Беседовать можно с каждым. А исповедоваться - в храмах Русской Православной Церкви или любой иной Поместной Православной Церкви в случае необходимости.

  1. Можно ли креститься, молиться, ставить свечку, прикладываться к мощам и иконам в храмах Константинопольского патриархата?

- Молиться в храмах Константинопольского Патриархата, если вы посещаете их как паломник для поклонения чтимым святыням, не возбраняется. Молимся же мы, например, в католической базилике города Бари, у мощей святителя Николая Чудотворца. Отношение к святыням, находящимся в храмах и монастырях Константинопольского Патриархата, со стороны Русской Церкви остается неизменным. 

  1. Разрешено ли подавать записки об упокоении и о здравии, заказывать службы?

- Подавать записки надлежит в храмы Русской Церкви  или храмы иной Поместной Православной Церкви в случае необходимости.

  1. Можно ли отпевать усопших?

- Трудно представить в современном мире ситуацию, когда нет возможности отпевания в храме Русской Православной или иной Поместной Православной Церкви. Они есть в большинстве стран мира. Отсутствуют они разве что на территории Турции. Вероятно, и эта проблема будет в скором времени решена.

  1. Можно ли делать пожертвования?

- Это дело совести каждого. Стоит ли жертвовать на нужды Церкви, которая внесла раскол в жизнь Вселенского Православия и усугубила скорби православных верующих Украины?

  1. Можно ли участвовать в службах? Повторять за священником молитвы, символ веры, целовать крест после службы?

- Участие в богослужениях в храмах Константинопольского Патриархата чадам Русской Православной Церкви не рекомендуется.

  1. Что будет с теми, кто ослушается?

- Это вопрос, который с пастырской рассудительностью и вниманием к каждому отдельному случаю должен решить священник, которому кающийся об этом расскажет.  

23 октябрь 10:39 | : Будни / Верую

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