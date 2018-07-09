Страсти вокруг Константинопольского Патриархата. Вопросы и ответы

После того, как Константинопольский Патриарх Варфоломей вопреки канонам снял анафему с лидера украинских раскольников Филарета и отменил решение 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии (все это сделано, чтобы в скором времени предоставить Украинской Церкви автокефалию), Русская Православная Церковь разорвала с Константинополем евхаристическое общение. Если кратко, то это означает, что духовенству и простым верующим нельзя участвовать в богослужениях в храмах Константинопольского Патриархата. Поскольку многие православные, особенно за рубежом, заволновались и стали задавать вопросы (в той же Турции наши соотечественники ходят как раз в храмы Константинополя), «Комсомолка» с помощью Правозащитного центра Всемирного русского народного собора по пунктам объясняет, что можно, а что нельзя делать простым верующим.
- Посещение храмов и монастырей без участия в церковных таинствах и богослужениях, осуществляемых клириками этой церкви, допустимо для верующих, которые находятся в паломнических поездках.
- Во всех таинствах Православной Церкви (Крещение, Венчание, Миропомазание, Покаяние, Причащение, Соборование, Священство).
- Разговор и таинство Покаяния - вещи разные. Беседовать можно с каждым. А исповедоваться - в храмах Русской Православной Церкви или любой иной Поместной Православной Церкви в случае необходимости.
- Молиться в храмах Константинопольского Патриархата, если вы посещаете их как паломник для поклонения чтимым святыням, не возбраняется. Молимся же мы, например, в католической базилике города Бари, у мощей святителя Николая Чудотворца. Отношение к святыням, находящимся в храмах и монастырях Константинопольского Патриархата, со стороны Русской Церкви остается неизменным.
- Подавать записки надлежит в храмы Русской Церкви или храмы иной Поместной Православной Церкви в случае необходимости.
- Трудно представить в современном мире ситуацию, когда нет возможности отпевания в храме Русской Православной или иной Поместной Православной Церкви. Они есть в большинстве стран мира. Отсутствуют они разве что на территории Турции. Вероятно, и эта проблема будет в скором времени решена.
- Это дело совести каждого. Стоит ли жертвовать на нужды Церкви, которая внесла раскол в жизнь Вселенского Православия и усугубила скорби православных верующих Украины?
- Участие в богослужениях в храмах Константинопольского Патриархата чадам Русской Православной Церкви не рекомендуется.
- Это вопрос, который с пастырской рассудительностью и вниманием к каждому отдельному случаю должен решить священник, которому кающийся об этом расскажет.