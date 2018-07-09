Архангельский "Водоканал" снова отличился

В Ленинградской области состоялась традиционная спартакиада «Содружество», объединяющая представителей сферы водопроводно-канализационного хозяйства. В этом году в ней приняло участие 13 команд, среди которых была делегация работников архангельских муниципальных предприятий «Водоканал» и «Водоочистка».
Как сообщил помощник директор МУП «Водоканал» Сергей Пономарёв, на «Содружество-2018», помимо архангелогородцев, приехали участники из Нижегородской, Новгородской, Владимирской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга, а также Белоруссии.
- Наша команда пробует свои силы в спартакиаде уже второй раз подряд. В этом году вместе со всеми мы состязались в футболе, плавании, настольном теннисе, дартсе, футбольном дартсе, бильярде и силовом упражнении «Кто сильнее». Также, помимо спорта, предстояло исполнить особые задания – командное приветствие и творческий номер. Главный положительный момент мероприятия заключается в том, что предоставляется возможность обменяться с коллегами по цеху из других городов опытом и впечатлениями, - отметил Сергей Пономарёв.
По итогам соревнования представители столицы Поморья заняли второе место в номинации «Кто сильнее», третье - в творческом номере, и ещё одно третье – в футбольном дартсе.
Напомним, что на прошлой неделе наконец-то было подписано соглашение о концессионировании архангельского «Водоканала» группой известных и мега-состоятельных личностей.
Теперь жители столицы области ждут от многострадального МУПа только хороших новостей.