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Архангельский "Водоканал" снова отличился

В Ленинградской области состоялась традиционная спартакиада «Содружество», объединяющая представителей сферы водопроводно-канализационного хозяйства.  В этом году в ней приняло участие 13 команд, среди которых была делегация работников архангельских муниципальных предприятий «Водоканал» и «Водоочистка».

Как сообщил помощник директор МУП «Водоканал» Сергей Пономарёв, на «Содружество-2018», помимо архангелогородцев, приехали участники из Нижегородской, Новгородской, Владимирской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга, а также Белоруссии.

- Наша команда пробует свои силы в спартакиаде уже второй раз подряд. В этом году вместе со всеми мы состязались в футболе, плавании, настольном теннисе, дартсе, футбольном дартсе, бильярде и силовом упражнении «Кто сильнее». Также, помимо спорта, предстояло исполнить особые задания – командное приветствие и творческий номер. Главный положительный момент мероприятия заключается в том, что предоставляется возможность обменяться с коллегами по цеху из других городов опытом и впечатлениями, - отметил Сергей Пономарёв.

По итогам соревнования представители столицы Поморья заняли второе место в номинации «Кто сильнее», третье - в творческом номере, и ещё одно третье – в футбольном дартсе.

Напомним, что на прошлой неделе наконец-то было подписано соглашение о концессионировании архангельского «Водоканала» группой известных и мега-состоятельных личностей.

Теперь жители столицы области ждут от многострадального МУПа только хороших новостей.

17 октябрь 09:52 | : Будни

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