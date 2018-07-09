Они ждут от вас сигнала! ОНФ призывет северян ему сигнализировать о непорядках и недоделках

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Архангельской области поступило обращение жителей многоквартирного деревянного дома в Архангельске. Авторы обращения воспользовались новой возможностью для отправки обращений в ОНФ.
Напомним, в сентябре этого года на главной странице сайта Народного фронта появилась «красная кнопка» или «сигнал на Фронт», благодаря которой люди могут сообщить о сложной для них проблеме, фактах коррупции и расточительства в государственной или муниципальной сферах. Граждане могут рассказать о нарушениях в детсадах и школах, в поликлиниках и больницах, на дорогах и улицах, несправедливом отношении властей.
Жители дома №5 по улице Тыко Вылки в областном центре отправили «сигнал на Фронт» по причине бездействия управляющей компании, к которой они не раз обращались. По словам граждан, им приходится ежедневно ходить на работу, в магазин, а детям в школу по разбитым деревянным тротуарам. «В нашем дворе мостки все сгнили, идти невозможно, торчат гвозди, доски проваливаются. На днях бабушка из соседнего дома упала, сильно ушиблась. С коляской тоже не пройти. В августе рядом с нашими домами делали новый деревянный тротуар, который ведет к онкодиспансеру и стоматологической поликлинике. Но к нам плотники не завернули, хотя мы очень просили. В общей сложности нужно проложить около 60 м мостков», – написали жители.
Активисты ОНФ ознакомились с проблемой жильцов на месте и пригласили ведущего специалиста департамента городского хозяйства помочь разобраться в ситуации. Чиновник пояснила, что если управляющая компания не справляется со своими обязанностями, то ее можно сменить. Но в данном случае лучше попытаться с ней договориться о начале работ по ремонту мостков. Кроме того, она заверила, что свяжется с руководителем управляющей компании, чтобы разрешить вопрос.
«Мы уверены, что благодаря новому интернет-ресурсу проблемы граждан, касающиеся качества жизни, будут решаться более оперативно, – отметил член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Александр Голубин. – Конечно, мы будем привлекать к своей работе чиновников. Сообща дела идут быстрее, мы в этом уже убедились».
ОНФ направил обращение в департамент городского хозяйства и в государственную жилищную инспекцию с просьбой взять на контроль замену деревянных тротуаров по адресу: улица Тыко Вылки, 5. Активисты ОНФ намерены проконтролировать выполнение работ управляющей компанией, а также будут реагировать на поступающие сообщения и при необходимости привлекать к решению проблем представителей региональных органов власти и экспертов.