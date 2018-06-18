Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В "Титан-Арене" вам напомнят о грехе детоубийства

Православные архангелогородцы присоединятся к всероссийской акции «Они могли бы пойти в школу». Активисты расскажут горожанам о счастье многодетности и вреде абортов.

На первом этаже торгово-развлекательного центра «Титан арена» 22 сентября в 13:00 соберутся прихожане храмов, волонтеры общероссийского движения «За жизнь!», общественные деятели, врачи и студенты.

Участники акции напомнят прохожим статистику абортов, обратят внимание на последствия детоубийств. На экране зрителям покажут видеоролики, раскрывающие позитивный образ многодетности, дети смогут поучаствовать в творческих мастер-классах, а Свято-Троицкий храм организует информационную выставку «В защиту жизни».

Жители города увидят выступления хореографической школы «Реверанс», спортивной школы «Олимп», музыкальной студии «Свой круг» и других исполнителей. 

Организаторы акции: Министерство здравоохранения области, СГМУ, региональный уполномоченный по правам ребенка, общество православных врачей, совет отцов и Всемирный русский народный собор.

(по материалам Архангельской епархии)

(на фото: а так напоминали в Северодвинске)

21 сентябрь 10:29 | : Будни / Верую

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2018 (173)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20