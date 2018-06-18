В "Титан-Арене" вам напомнят о грехе детоубийства

Православные архангелогородцы присоединятся к всероссийской акции «Они могли бы пойти в школу». Активисты расскажут горожанам о счастье многодетности и вреде абортов.
На первом этаже торгово-развлекательного центра «Титан арена» 22 сентября в 13:00 соберутся прихожане храмов, волонтеры общероссийского движения «За жизнь!», общественные деятели, врачи и студенты.
Участники акции напомнят прохожим статистику абортов, обратят внимание на последствия детоубийств. На экране зрителям покажут видеоролики, раскрывающие позитивный образ многодетности, дети смогут поучаствовать в творческих мастер-классах, а Свято-Троицкий храм организует информационную выставку «В защиту жизни».
Жители города увидят выступления хореографической школы «Реверанс», спортивной школы «Олимп», музыкальной студии «Свой круг» и других исполнителей.
Организаторы акции: Министерство здравоохранения области, СГМУ, региональный уполномоченный по правам ребенка, общество православных врачей, совет отцов и Всемирный русский народный собор.
(по материалам Архангельской епархии)
(на фото: а так напоминали в Северодвинске)