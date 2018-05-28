"Когда мы были первоклашками...". Поздравление с Днем знаний от Ольги Осицыной

Дорогие земляки! Сегодня мы празднуем прекрасный светлый День Знаний – 1 сентября!

Он касается каждого – ведь все мы когда-то впервые перешагнули школьный порог, сели за парту и гордо называли себя первоклассниками. Тогда нам казалось, что задачки по математике очень трудны, но именно они научили нас справляться со сложными жизненными задачами.

Со школьной скамьи мы осознали, что учиться мы будем всю жизнь, даже после того, как окончим школу. И благодарность за это мы, прежде всего, должны выразить учителям!

Всегда Ваша,

Ольга Осицына