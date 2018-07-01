Рейтинг: От Архангельска пахнет... Armani

По данным федерального маркетингового исследования проведенного в августе 2018 года независимым агентством ZOOM MARKET самыми популярными парфюмерными марками среди россиян стали: Chanel, DIOR и ARMANI.



Далее следуют такие марки как: Dolce & Gabbana, Hugo Boss, Givenchy, CALVIN KLEIN, LACOSTE, HERMES, Bruno Banani, YSL, Gucci, Versace, DKNY, GUERLAIN, NINA RICCI, PRADA, ANTONIO BANDERAS, BALDESSARINI, DKNY и Trussardi.



Большинство респондентов попавших в выборку (74%) указали, что чаще всего парфюм они получают в подарок.



Андрей Штыров коммерческий директор агентства ZOOM MARKET уверен в том, что на российском рынке парфюма существуют два основных критерия влияющих на потребительские предпочтения Россиян. Это известность и престижность парфюмерной марки и ее представленность в сетевых парфюмерных магазинах.



По мнению эксперта в Российских сетевых парфюмерных магазинах наиболее сильно выражена привязанность потребителей к дисконтной системе, чем например в сетевых магазинах по продаже одежды.



Опрос проводился среди мужчин и женщин в возрасте от 18 до 54 лет в 32 городах РФ, в том числе и в Архангельске.