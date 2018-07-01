"Архангельск - город для всех". Игорь Годзиш поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Сегодня с утра в недавно открывшейся архангельской мечети прошел утренний намаз, открывающий празднование одного из главных мусульманских праздников.

Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. Мусульман Архангельска поздравил глава города Игорь Годзиш.

- Архангельск стал родным домом для представителей разных народов, религий и традиций. Мы гордимся этой многовековой дружбой, ценим вклад мусульман в межнациональный и межконфессиональный мир, стремимся передать детям уважение к нашему общему культурному наследию.

От всей души поздравляю мусульман нашего города с праздником. Это торжество олицетворяет духовное очищение, символизирует доброту и милосердие. Объединяя поколения мусульман, оно служит прочной основой согласия и добрососедства, уважения к традициям своих народов, утверждения семейных ценностей.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и добра! Пусть в ваших домах всегда царят тепло, уют, уважение к обычаям и друг к другу! – говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша.