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"Архангельск - город для всех". Игорь Годзиш поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Сегодня с утра в недавно открывшейся архангельской мечети прошел утренний намаз, открывающий празднование одного из главных мусульманских праздников.

Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. Мусульман Архангельска поздравил глава города Игорь Годзиш.

- Архангельск стал родным домом для представителей разных народов, религий и традиций. Мы гордимся этой многовековой дружбой, ценим вклад мусульман в межнациональный и межконфессиональный мир, стремимся передать детям уважение к нашему общему культурному наследию.

От всей души поздравляю мусульман нашего города с праздником. Это торжество олицетворяет духовное очищение, символизирует доброту и милосердие. Объединяя поколения мусульман, оно служит прочной основой согласия и добрососедства, уважения к традициям своих народов, утверждения семейных ценностей. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и добра! Пусть в ваших домах всегда царят тепло, уют, уважение к обычаям и друг к другу! – говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша.

21 август 12:08 | : Будни

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