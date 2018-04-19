В Архангельск ненадолго прибыл кусочек другой жизни

Зовут этот кусочек западной жизни «Наутика», и он плавает.

11 палуб и 180 метров для путешествия премиум класса — бассейны, спортивные залы, казино, рестораны. Билет в этот рай — от четырех тысяч долларов… короче, все, как у людей.

На борту лайнера 500 пассажиров из Америки и Западной Европы, решившихся глотнуть немного экзотики. Они побывали на Соловках, теперь вот Архангельск.

Впрочем, в столице Поморья турпрограмма предельно жесткая – Малые Корелы, Гостиные дворы и Морской музей. И, с облегчением, в Норвегию.

Всего за это лето Архангельск посетят четыре круизных лайнера международного класса.

Кстати, масштабное строительство в деревянном советском Архангельске началось после того, как в Кремле узнали, какими впечатлениями от посещения этого города делятся моряки иностранных судов...

(на фото: как мираж...)