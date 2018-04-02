Назовите алмаз Акинфеевым! В Архангельской области найден драгоценный камень футбольной формы

На территории Архангельской области найден алмаз, чем-то напоминающий футбольный мяч (и формой, и особенностями окраса).

Специалисты утверждают, что камни подобной формы встречаются в природе очень редко. Этот найден у июля (самый разгар Чемпионата мира по футболу) на трубке Карпинского – 1 (разработки ПАО «Севералмаз»).

Глава региона Игорь Орлов уже предложил на своей страничке в соцсети назвать алмаз «Акинфеевым» в честь волшебной ноги вратаря сборной России, сокрушившей грозных испанцев.

Наблюдатели обращают внимание на скромность губернатора и вспоминают знаменитый бриллиант «Граф Орлов», когда-то украшавший скипетр императрицы Екатерины Второй.