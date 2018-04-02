Игорь Скубенко: "Без вас бы по улицам не проехать!"

«Уважаемые сотрудники ГИБДД! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Каждый день, без перерывов и выходных, в любое время года вы несёте нелёгкую службу на улицах нашего города. Благодарю вас за мужество, преданность делу и готовность в любую минуту прийти на помощь людям.

Не ограничиваясь службой на дорогах, вы выполняете большую работу по регистрации транспортных средств, контролю за состоянием улично-дорожной сети, розыску угнанных автомобилей, охране общественного порядка Эта деятельность не всегда видна широкому кругу людей, но от этого она не менее значима.

Огромное внимание вы уделяете профилактической работе. Сотрудники городского отдела ГИБДД - частые гости в образовательных учреждениях Северодвинска. Ваши акции и познавательные мероприятия помогают юным пешеходам и велосипедистам соблюдать правила дорожного движения и чувствовать себя в безопасности на городских дорогах.

В ваш профессиональный праздник желаю всему личному составу отдела государственной инспекции новых успехов в службе, крепкого здоровья и семейного благополучия. Твёрдо убежден: ваш коллектив может справиться с любыми задачами по обеспечению безопасности дорожного движения!».

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)