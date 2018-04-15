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Игорь Скубенко хочет выгнать большегрузы из дворов Северодвинска

Проблему большегрузов, часто занимающих все пространство городских дворов, на очередном оперативном совещании со своими заместителями и руководителями ключевых подразделений администрации города поднял глава Северодвинска Игорь Скубенко.

- Ко мне обращаются жители домов, где на первых этажах расположены магазины, с жалобами на проблемы, которые создают грузовые автомобили. Ситуация обострилась с приходов федеральных сетей: были, например, обращения из дома № 10 на улице Карла Маркса, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Он добавил, что во дворах стало попросту небезопасно: фуры перегораживают проезды, водители не всегда соблюдают скоростной режим, а некоторые - оставляют свои прицепы на длительное время. Кроме того, от постоянного движения большегрузов страдает асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов.

Глава Северодвинска дал поручение начальнику управления экономики Юлии Чецкой направить руководителям торговых сетей письма с просьбой соблюдать правила выгрузки товаров и не создавать неудобств жителям, а также - рассмотреть возможность участия в софинансировании работ по асфальтированию проездов.

(по материала пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

22 май 11:30 | : Будни

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