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Поколение победителей: Капитолина Макарова и Леонард Дэвис (Бессмертный экипаж)

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"

Капитолина Александровна Макарова

- Когда началась война, мне только исполнилось 16 лет. В августе была объявлена мобилизация на оборонные работы. 28 августа пароходе «Родина» нас отправили на оборонные работы из Архангельска в Кандалакшу.

Всего нас было 2500 подростков. Сказали, что едем на две недели, многие не взяли теплых вещей. Под Кандалакшей мы рыли окопы. Потом бомбежки начались, сколько там ребят погибло! Затем отправили в Мурманск на Зеленый мыс, здесь мы и окопы копали, и дерн носили, и чего только не делали. В итоге вместо двух недель пробыли мы на оборонных работах до ноября.

Когда привезли обратно в Архангельск, пароход не мог пройти к причалу, и мы по льду до Экономии мы бежали. Потом я поступила в балетную школу и вместе с агитбригадой Архангельской филармонии выступала на Карельском фронте в воинских частях и госпиталях.

Леонард Дэвис

- Я родился в Клермонт Корт, в Шрусбери. С 14 лет пришлось оставить школу и пойти работать. Сначала на фирму по ремонту судовых котлов, там я трудился в кузнице, потом в компании «Sentinel Wagon Works» мы делали железнодорожные вагоны.

В 1942 году многих моих товарищей призвали на службу во флот. Мне было 17 лет, я добавил себе год и записался добровольцем. Мама узнала – пришла на призывной пункт и меня тогда не взяли. Я продолжал работать слесарем, мы собирали армейские автомобили. Когда мене наконец исполнилось 18-ть я снова записался добровольцем на флот. Теперь мать уже не могла меня забрать домой.

Меня направили в береговые казармы в Чатаме, потом на учебные суда «Royal Arthur», «Cabot» и «Pembroke». После обучения меня распределили на корвет «Honeysuckle» кочегаром 1-го класса. Наш корабль был назначен в состав эскортных сил Русских конвоев. Это была самая тяжелая служба за все время моего пребывания на флоте. Опасности нас подстерегали с того момента, как мы покидали Лох-Эве.

Я принял участие в проводке девяти конвоев в Россию. В последнем из них RA-66 в апреле 1945 года рядом с нами был потоплен фрегат «Goodall». Мастерство нашего командира позволило нашему кораблю спасти выживших. В 1945 году меня направили на Цейлон, где был собран флот, для десанта в Японию. Условия там были ужасные, еда была приготовлена местными жителями, они могли только приготовить то, что они привыкли есть сами, что привело к эпидемии дизентерии и диареи. Воды в лагере не было, доставляли машинами раз в день. Там были змеи, скорпионы, и все виды кровососущих насекомых, а температура в тени – до +50. В общем, Арктика, по сравнению с Цейлоном в итоге оказалась и не такой страшной, как нам виделось во время Русских конвоев. Меня демобилизовали 2 января 1947 года.

P.S. Сын Леонарда Девиса – Марк написал: «Потребовалось 70 лет напряженной работы группы ветеранов, чтобы в конечном итоге убедить британское правительство согласиться признать храбрость этих людей и наградить их медалью «Арктическая звезда». К сожалению, для моего отца было уже слишком поздно. Он умер в 2001 году в возрасте 77 лет. Медаль получила моя мама».


09 май 12:32 | : Будни

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