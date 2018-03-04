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Поколение победителей: Ольга Лизунова и Роберт Брайтон (Бессмертный экипаж))

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"

Ольга Романовна Лизунова

- Я родилась в 1926 году на Украине. Отца репрессировали и выслали на север, а мы с мамой в 1930-м поехали вслед за ним. Так я стала архангелогородкой.

Мы жили в поселке 21-го лесозавода в бараке, где вместе с нами ютилось больше двадцати семей. Когда началась война, мне только исполнилось 15 лет. Рядом с поселком на БТО пароходы ремонтировали. Мама пошла на ледокол «Таймыр» работать прачкой. А капитан искал помощника кока на камбуз, вот мама меня и посоветовала. Так я попала во флот.

Помогала повару, носила воду с берега, было тяжело, но справилась. На «Таймыре» я проработала до весны 1942 года. Когда исполнилось 16 лет, получила паспорт, и отдел кадров меня направил на ледокол «Красин» пекарем. Много где побывать успела – весь Северный морской путь прошла, были в Диксоне, в Тикси. Работы было много, чтобы всё успеть, вставать приходилось в пять утра, поэтому на берег я почти не выходила, некогда было. Страшно – не страшно, а по морям ходила, на волнах кувыркалась. У меня этого и в голове не было - погибну или нет. Думаю, если погибну, то не я одна.

И конвои союзников видела. Мы шли впереди каравана судов, за нами пароходы. Однажды я днем на палубу вышла, а там мина такая ощетинистая совсем рядом с кормой – хорошо, что мимо прошла. А вечером посмотришь – вокруг огоньки, это нас сопровождали эсминцы, катера. Однажды на ледокол пришел корреспондент газеты, статью писал, фотографировал как была - в фуфайке и платке. Когда отец прочитал статью, был очень горд за меня.

В 1943 году наш ледокол «Красин» получил пробоину, налетев на подводный айсберг. Я только грохот услышала, и опомниться не могу, только потом поняла, что слетела с кровати со второго яруса. На ноги встала – на камбуз. Как раз время обеда было, а никто на камбуз не идет. Потом рассказали, что пробоину заделывали. Ремонтироваться нас направили на Дальний Восток. Когда шли, волны были спокойные и вокруг тишина. А когда в док встали, я попросилась спуститься и посмотреть на пробоину – большущая. Потом во Владивостоке большую часть команды списали на берег. На этом моя морская карьера закончилась. До Архангельска две недели добиралась поездом. И дома уже встретила Победу.

Роберт Брайтон

- Я служил в Королевском ВМФ на корвете «Bamborough Сastle». Участвовал в проводке шести конвоев из России и обратно с сентября 1944 до мая 1945 года. В начале декабря 1944 года в Кольском заливе собрался обратный караван RA-62. Эскорт вышел в море раньше основного состава, чтобы атаковать немецкие подводные лодки, которые ожидали конвой у выхода из залива. Я нес вахту на боевом посту гидролокатора ASDIC, там обычно было тепло. Я дежурил в наушниках: услышав шумы винтов подводной лодки, должен был по приборам определить пеленг и дистанцию и сразу доложить на мостик.

9 декабря я обнаружил подлодку - наш корвет дал залп глубинными бомбами из бомбомета, потом еще один. Позже в Адмиралтействе подтвердили, что мы потопили немецкую подлодку U-387. А 10 декабря наш конвой в полном составе покинул Кольский залив. На следующий день немцы торпедировали эсминец «Cassandra», который вернуться в Мурманск для аварийного ремонта, а еще через день норвежский корвет «Tunsberg Сastle» подорвался на мине. Во время проводки конвоя RA-63 в январе 1945 года немцы попали торпедой в корвет «Lark»: я услышал по гидрофону шум торпед, потом взрыв, выглянул на палубу – а у него корма оторвана до орудия. Потом штурман меня вызвал на мостик, когда был потоплен корвет «Bluebell». Мы было недалеко, но когда я поднялся на мостик, на месте корабля было только облако пара. Он затонул менее чем за две минуты. Я думаю, ни один человек выжил, так как море было очень холодное. Это всегда было тяжело пережить потери товарищей, особенно в конце войны.

Последним моим конвоем стал RA-66, который вернулся из Мурманска в Клайд 8 мая 1945 года. И здесь мы узнали о капитуляции Германии.

 

29 апрель 18:00 | : Будни Бессмертный экипаж

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