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Угрозы Росгидромета. Архангельская область может замерзнуть в августе

Гидрометцентр (в лице небезызвестного Романа Вильфанда) пугает россиян аномальной погодой, которая продолжит запоздавшую весну.

Так, жителей Архангельской области (да вообще всего северо-запада России) ожидает необычно холодный даже для нашего климата август.

Впрочем, южным районам страны также не поздоровится. Черноморское побережье Краснодарского края, весь Северный Кавказ и Крым в июле накроют холода. Метеорологи советуют это учитывать, когда планируете отдых у моря.

А еще в ряде районов РФ возможно повторение лета-2010, когда чуть не сгорели и не задохнулись от жары.

Одно успокаивает - далеко не все прогнозы Росгидромета сбываются. Так, в конце декабря метеорологи обещали наступление ранней и резкой весны. Прогноз сбылся с точностью до наоборот - весна оказалась поздней и «вялой». Поэтому отчаиваться не стоит. Лучше вспомнить поговорку: «Прогнозы метеорологов всегда сбываются, только никто не знает, когда именно».

05 апрель 08:22 | : Будни

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