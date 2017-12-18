Традиция - это главный компонент демократии

Первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков, комментируя проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в Неделю 4-ю Великого поста после Литургии в храме Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке Москвы, заметил, что существование множества «картин мира» разделяет общество мировоззренчески.

Комментируя слова Святейшего Патриарха Кирилла о том, что сегодня в обществе господствует убеждение, что «самым правильным образом мысли является абсолютное сомнение во всем, даже в самых очевидных вещах», Щипков отметил: «Абсолютное сомнение приведет к разделению народа… Если у каждого из нас возникает отдельная картина мира, то получается, что наше общество состоит из людей, которые не могут коммуницировать между собой, каждый живет в своей системе координат. Эта вариативность ведет к тому же самому и в обучении, когда существуют разные трактовки культуры, истории, у каждого возникает своя картина мира, и общество распадается. Таким обществом легко управлять и манипулировать. Старый принцип "разделяй и властвуй". Разделять можно не только финансово и территориально, но и мировоззренчески».

«Истоки этого явления — в либеральном капитализме, так как общество модерна, капиталистическое общество постоянно декларирует необходимость модернизации ради модернизации. Эти бесконечные попытки и приводят к этому разделению общества. Нужно говорить о научно-техническом прогрессе, развитии науки, а не об инновациях. У нас все карманы забиты гаджетами, а наука не развивается. Это приносит доход, но не развивает науку», — заметил Щипков.

«Вопрос о русском народе, русской идентичности — спорный, сложный, горячий, мы его никак не можем решить. Нам все время предлагают разные идентичности, и такие разговоры перемалываются в сознании одного человека. Это приводит к разделенности внутри самого человека. В итоге он лишается волевого стержня, что очень опасно», — подчеркнул Щипков.

«Существует институт "рукопожатности", когда людей делят на "приличных" и "неприличных", на своих и не своих, этот институт процветает в российском обществе. Это заставляет человека молчать, так как он боится не быть допущенным в круг "избранных", боимся остракизма и осмеяния. Патриарх говорит, что не надо этого бояться, а нужно оставаться в системе христианских координат. Церковь — главная хранительница традиций в сегодняшней России. А традиция означает очень простую вещь — то, что закон одинаков для всех. Традиция всех уравнивает, это главный компонент демократии. У нас есть общая вера, общая культура, общая история. Нам постоянно пытаются сказать, что культур очень много, что должны быть разные трактовки истории. Но не может быть разных трактовок истории, так как история у русского народа одна, и она нас сплачивает. А вера, культура, история — это и есть традиция, которая делает нас едиными», — заключил Щипков.

(по материалам Архангельской епархии)