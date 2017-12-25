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Архангельский пирог попал в постное меню Кремля

Агентство ИТАР-ТАСС опубликовало список блюд, которые, по их версии, попали в постное меню Кремля и ФСО.

В этом списке оказался и пирог из Архангельской области (рецепт иерея Николая Герасимова и матушки Анастасии).

Итак…

Ингредиенты:

1 кг муки, 50 г живых дрожжей, 1,5–1,75 ст. воды, 300 г сахара, 1 ст. ложка и 1 ч. ложка соли, 3 ст. ложки подсолнечного масла, 3 яблока, брусника.

Способ приготовления:

Растворите дрожжи в теплой воде, просейте два стакана муки и добавьте сахар. Поставьте опару на 30 минут. После того как опара подойдет, замесите тесто: всыпьте соль, влейте масло и просейте оставшуюся муку настолько, чтобы тесто не прилипало к рукам. Хорошо перемешайте и оставьте тесто подниматься.

Для приготовления начинки почистите и потрите яблоки, добавьте в них сахар и бруснику. Полученную начинку остудите.

Раскатайте тесто толщиной не более 1 см, положите в смазанную маслом форму. Выложите начинку, украсьте косичками из теста. Посыпьте пирог сверху сахаром и оставьте его настояться на 20 минут. Затем поставьте пирог в духовку и выпекайте при температуре 180–200 °C около 40 минут.


20 февраль 11:51 | : Будни

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