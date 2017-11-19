Архангелогородцам предложено самим выбирать себе город для проживания

Глава Архангельска Игорь Годзиш принял участие в заседании межведомственной комиссии по реализации программы «Комфортная городская среда», которое состоялось в правительстве региона.

На заседании под руководством первого заместителя губернатора – председателя правительства Архангельской области Алексея Алсуфьева были подведены окончательные итоги реализации программы благоустройства территорий в уходящем году и озвучены новшества.

В порядок реализации проекта внесены принципиально важные изменения: выбор объектов общественных территорий, подлежащих благоустройству, будет осуществляться путем прямого рейтингового голосования. Данное условие касается муниципалитетов, где численность населения составляет более 20 тысяч человек, в том числе, и Архангельск. При этом обязательное голосование должно проводиться только по общественным территориям, и не затрагивает благоустройство дворов и парков.

- Повышение уровня комфортности проживания в городе путем благоустройства территорий – одна из приоритетных задач городской администрации на ближайшие годы. Введение голосования по определению общественных территорий позволит повысить степень вовлечённости архангелогородцев в принятие решений по формированию комфортной городской среды, - оценил нововведение глава Архангельска Игорь Годзиш.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)