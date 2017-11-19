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Читайте и летайте! Аэропорт "Архангельск" присоединился к проекту BOOKCROSSING

Теперь в павильоне региональных вылетов в зале ожидания в зоне выхода пассажиров Вы можете найти интересные книги различных жанров литературы, взять их с собой совершенно бесплатно или принести в обмен свои.


Такой проект - отличная возможность с пользой провести время ожидания между рейсами, а может, даже открыть для себя новые интересные горизонты. Техническая, художественная и научно-популярная литература, материалы о русском Севере и Арктике….


 "Читайте и летайте", так написано на полке буккроссинга.


Аэропорт Архангельск желает Вам приятного полета!


22 декабрь 17:28 | : Будни / Культура

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