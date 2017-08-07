Митрополит Даниил: Учитель - призвание от Бога

Учительство, как и священство, — особое призвание от Бога, требующее от человека жертвенной любви, так сказал митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, поздравляя педагогов с Днем учителя.

«Сегодня принято говорить о так называемом непрерывном образовании, — продолжил владыка. — Церковным людям такой подход знаком, ведь духовная жизнь и есть непрерывный процесс преодоления себя, воспитания своей души и разума с помощью Божией, развития талантов для служения Христу и людям. Известны строки Священного Писания, определяющие отношение Бога к человеку: "И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего" (Втор. 8:5). Учительство — высочайшее благородное искусство. Этим и оправданы требования, предъявляемые к педагогу, — он сам должен быть воспитанным, чутким человеком, способным передать юному поколению мудрость, накопленную в веках, через пример собственной жизни и служения. Молодые люди обладают особой чувствительностью к фальши, лицемерию и лжи.

Таким образом, миссия педагога состоит и в том, чтобы быть правдивым, праведным, помня, что никакая ложь не допустима, ибо отец лжи — диавол. Надеюсь, в нашей стране не прервутся отечественные традиции, и любящие педагоги смогут вырастить новые поколения любящих детей».

(по материалам Архангельской епархии)