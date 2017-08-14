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"Просите, и дано вам будет!". В космос с молитвой

Помощник начальника космодрома по работе с верующими военнослужащими протоиерей Артемий Эмке совершил молебен на пусковой установке №4 площадки №431 Государственного испытательного космодрома Плесецк.

Вместе со священником об успешном завершении работ помолились пятикурсники Военно-космической академии им. Можайского, проходящие стажировку на космодроме, и школьники из Екатеринбурга — победители IV молодежного космического форума «Семихатовские чтения».

После молебна отец Артемий рассказал старшеклассникам и будущим офицерам о том, почему перед запусками ракет-носителей на космодроме совершаются молебны-благословения: «"Просите, и дано вам будет" — слышали мы сейчас евангельские слова. Мы просим Бога о безопасности участников пуска и о благополучном завершении ответственного этапа — доставки ракеты на заданную орбиту спутника».

Священник отметил, что для молодых людей, которые большую часть своего времени посвящают науке и практике космической деятельности, духовная составляющая процесса подготовки к старту стала откровением: «Ребята никогда об этом раньше не задумывались, но были очень внимательны к словам молитв и проповеди».

(по материалам Архангельской епархии)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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26 сентябрь 09:21 | : Будни / Верую

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