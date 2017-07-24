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Архангельский священник о любви и о Беслане

Подопечные цигломенского детского дома встретились со священником. По просьбе администрации настоятель местного храма во имя иконы Богоматери «Державная» священник Феликс Сумароков рассказал ребятам о духовных «истоках» терроризма.

Священник отметил, что терроризм связан с человеческими страстями: желанием власти, обогащения, завистью и, прежде всего, гордостью. «Террористы утрачивают главную добродетель — любовь, и потому причиняют боль и страдания людям, которые ни в чем не виноваты», — сказал миссионер.

Он объяснил детям, что любовь заключается в доброте, дружелюбии, терпении и прощении обид, и «проиллюстрировал» свои слова историей ветхозаветного Иосифа и его братьев. «Любовь делает мир светлее, а людей счастливее», — сказал священник.

Отметим, что встреча отца Феликса с воспитанниками детского дома была приурочена к декаде солидарности в борьбе с терроризмом. Ее установили в 2005 году в память о захвате заложников в школе № 1 города Беслана. Два с половиной дня террористы удерживали в заминированном здании 1128 детей, их родителей и сотрудников школы. Хотя большинство из них были освобождены во время штурма, в результате теракта погибли 333 человека, из них 186 детей. Свыше 800 человек получили ранения. В декаду солидарности в борьбе с терроризмом в России вспоминают жертв, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

(по материалам Архангельской епархии)

15 сентябрь 09:24 | : Будни / Верую

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