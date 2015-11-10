Юрий Шаров: "Хороший закон, но неправильно сформулирован". Еще раз о настойке "Боярышник"

Независимый депутат Архангельского областного собрания Юрий Шаров высказался в отношении «закона о «Боярышнике»:
«Это как раз тот случай, когда прекрасная инициатива отвратительно реализована в закон. Дело в том, что, если читать сам текст закона, там нигде вообще речи не идет о парфюмерно-косметической продукции. Там идет речь о торговле в неустановленных местах.
Иными словами, если какая-либо бабушка будет торговать огурцами около магазина ее будут штрафовать. Если молодой парнишка будет торговать грибами вдоль федеральной трассы М8 - приедет чиновник и оштрафует его.
Об этом всем и говорили подавляющее большинство депутатов на сессии. Все понимают, что бороться с незаконной продажей "боярышника" нужно, но не такими методами. Это тоже самое, что боремся с парфюмерно-косметическими настойками, но меняем законодательство о капремонте.
Поэтому депутаты инициатору проекта закона посоветовали прекрасную идею реализовать в другой, более приемлемой форме».
Напомним, что ранее отказ областных депутатов ужесточать штрафы за продажу через алкоавтоматы спиртосодержащей продукции вызвал критику со стороны журналистов.