Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Эксперты: Оправдательные приговоры рассматриваются как брак в работе правоохранительных органов

Судебный департамент при Верховном суде РФ опубликовал статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2016 года. Из документа следует, что общее число осужденных за 2016 г. составило 772 920 человек, и только 3739 человек были оправданы – почти на тысячу меньше, чем годом ранее. В отношении 231 954 лиц дела были прекращены, из них по реабилитирующим основаниям – только 16 876. 

Эксперты отмечают, что количество выносимых судами оправдательных приговоров продолжает находиться в области статистической погрешности

Как отметила адвокат АП г. Москвы Татьяна Маркова, анализ оперативных статистических показателей судов наводит на печальные размышления, так как у обвиняемого практически нет шансов избежать обвинительного приговора. Более того, в 80% случаев человек будет приговорен к реальному лишению свободы, тогда как доля оправдательных приговоров составляет лишь 0,4%. 

«Когда в правовом государстве процент оправдательных приговоров менее единицы – это катастрофа. Не внушает оптимизма и процент изменения приговоров судов первой инстанции в апелляционном и кассационном порядке. Такая ситуация – проблема не только судебной системы, а отношения в целом государственных органов, осуществляющих уголовное преследование и судопроизводство. Оправдательные приговоры рассматриваются как брак в работе правоохранительных органов», – подчеркнула эксперт. 

При этом, согласно статистике, в 2016 г. апелляционными постановлениями судов первой инстанции были отменены обвинительные приговоры в отношении 2875 лиц, в том числе с оправданием осужденного или прекращением дела по реабилитирующим основаниям в отношении 502 лиц (211 – в 2015 г.).  Также апелляционной инстанцией отменены обвинительные приговоры, вынесенные федеральными судами, в отношении 4741 лица, из них оправдательных – в отношении 373 человек. 

В кассационном порядке отменены обвинительные приговоры, вынесенные судами первой инстанции, в отношении 1136 лиц, из них 21 человека оправдал ВС РФ. Изменены обвинительные приговоры в отношении  3624 человек. Оправдательные приговоры отменены в отношении  23 человек, причем в отношении двоих из них приговоры отменил ВС РФ. 

Управляющий партнер АК «Бородин и Партнеры» Сергей Бородин подчеркнул, что статистика по прекращенным судами делам выглядит позитивнее данных о количестве осужденных и оправданных. «Уголовное преследование было прекращено в отношении почти 232 000 человек, причем в отношении 17 000 – по реабилитирующим основаниям, это более 7% от общего числа. Однако даже если принять во внимание эту составляющую, общее число лиц, вышедших из здания суда «незапятнанными», не превышает 2%», – пояснил эксперт. 

Прокомментировал Сергей Бородин и статистику по работе судов присяжных. «За 2016 г. было осуждено 361 лицо, а оправдано – 60. То есть каждый шестой! И эти приговоры отменяют нещадно: в отношении оправданных 34 лиц приговоры были отменены», – уточнил он. 

С вышеназванными экспертными мнениями согласна и партнер АБ ЗКС Дарья Константинова. По ее мнению, статистика, как и прежде, неутешительная. Количество оправдательных приговоров, выносимых судами общей юрисдикции по первой инстанции, находится где-то в области статистической погрешности. При этом именно эти приговоры вышестоящие инстанции при их обжаловании рассматривают особо тщательно и отменяют их при первой же возможности. «Заявления ВС РФ о необходимости выносить приговоры в соответствии с законом и конституционным принципом презумпции невиновности, исключая вынесение окончательных судебных решений на основании предположений, остаются декларативными и оторваны от реальной практики. Сам ВС РФ не спешит отменять такие решения», – добавила адвокат. 

 Источник: http://www.advgazeta.ru/publ/posts/56 

 

10 февраль 17:51 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2017 (94)
Январь 2017 (200)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.