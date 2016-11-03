Эксперты: Оправдательные приговоры рассматриваются как брак в работе правоохранительных органов

Судебный департамент при Верховном суде РФ опубликовал статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2016 года. Из документа следует, что общее число осужденных за 2016 г. составило 772 920 человек, и только 3739 человек были оправданы – почти на тысячу меньше, чем годом ранее. В отношении 231 954 лиц дела были прекращены, из них по реабилитирующим основаниям – только 16 876.
Эксперты отмечают, что количество выносимых судами оправдательных приговоров продолжает находиться в области статистической погрешности
Как отметила адвокат АП г. Москвы Татьяна Маркова, анализ оперативных статистических показателей судов наводит на печальные размышления, так как у обвиняемого практически нет шансов избежать обвинительного приговора. Более того, в 80% случаев человек будет приговорен к реальному лишению свободы, тогда как доля оправдательных приговоров составляет лишь 0,4%.
«Когда в правовом государстве процент оправдательных приговоров менее единицы – это катастрофа. Не внушает оптимизма и процент изменения приговоров судов первой инстанции в апелляционном и кассационном порядке. Такая ситуация – проблема не только судебной системы, а отношения в целом государственных органов, осуществляющих уголовное преследование и судопроизводство. Оправдательные приговоры рассматриваются как брак в работе правоохранительных органов», – подчеркнула эксперт.
При этом, согласно статистике, в 2016 г. апелляционными постановлениями судов первой инстанции были отменены обвинительные приговоры в отношении 2875 лиц, в том числе с оправданием осужденного или прекращением дела по реабилитирующим основаниям в отношении 502 лиц (211 – в 2015 г.). Также апелляционной инстанцией отменены обвинительные приговоры, вынесенные федеральными судами, в отношении 4741 лица, из них оправдательных – в отношении 373 человек.
В кассационном порядке отменены обвинительные приговоры, вынесенные судами первой инстанции, в отношении 1136 лиц, из них 21 человека оправдал ВС РФ. Изменены обвинительные приговоры в отношении 3624 человек. Оправдательные приговоры отменены в отношении 23 человек, причем в отношении двоих из них приговоры отменил ВС РФ.
Управляющий партнер АК «Бородин и Партнеры» Сергей Бородин подчеркнул, что статистика по прекращенным судами делам выглядит позитивнее данных о количестве осужденных и оправданных. «Уголовное преследование было прекращено в отношении почти 232 000 человек, причем в отношении 17 000 – по реабилитирующим основаниям, это более 7% от общего числа. Однако даже если принять во внимание эту составляющую, общее число лиц, вышедших из здания суда «незапятнанными», не превышает 2%», – пояснил эксперт.
Прокомментировал Сергей Бородин и статистику по работе судов присяжных. «За 2016 г. было осуждено 361 лицо, а оправдано – 60. То есть каждый шестой! И эти приговоры отменяют нещадно: в отношении оправданных 34 лиц приговоры были отменены», – уточнил он.
С вышеназванными экспертными мнениями согласна и партнер АБ ЗКС Дарья Константинова. По ее мнению, статистика, как и прежде, неутешительная. Количество оправдательных приговоров, выносимых судами общей юрисдикции по первой инстанции, находится где-то в области статистической погрешности. При этом именно эти приговоры вышестоящие инстанции при их обжаловании рассматривают особо тщательно и отменяют их при первой же возможности. «Заявления ВС РФ о необходимости выносить приговоры в соответствии с законом и конституционным принципом презумпции невиновности, исключая вынесение окончательных судебных решений на основании предположений, остаются декларативными и оторваны от реальной практики. Сам ВС РФ не спешит отменять такие решения», – добавила адвокат.
Источник: http://www.advgazeta.ru/publ/posts/56