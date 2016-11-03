Не жрать на улице! Как дворнику Максуду стать москвичом

Москва признала, что у неё есть гастарбайтеры, в основном «гости с юга». Те, что барана могут зарезать в праздник посреди двора общего пользования, после чего детям других национальностей и, что немаловажно, другой веры будут ужасы по ночам сниться. А они всё-таки коренные… хотя сколько их осталось на многомиллионную столицу – процентов 10-15?
Так вот, власти столицы подготовили специальную памятку для мигрантов, в которой рассказывается о правилах поведения в российской столице и собираются распространять ее через национальные землячества, религиозные и общественные организации. Справочник из 100 страниц состоит в основном из объясняющих комиксов. Так доходчивей, посчитали идеологи. Ведь любой текст можно по-разному трактовать… да и прочесть ещё нужно. Москву в справочнике олицетворяют сказочные герои - три богатыря, Василиса Премудрая, Снегурочка, Купава, Юрий Долгорукий, Кащей Бессмертный и так далее.
Зато мигранты там же изображены в виде безымянных персонажей. Как поясняют авторы, сначала была идея подписать всех по национальностям, чтобы таджик, не приведи Аллах, не перепутал себя с туркменом. Но потом от этой идеи решили отказаться, «чтобы никто не обиделся». Интересно, что же такого там наваяли художники… небось, карикатуристов нанимали?
А мне уже смешно. Ведь Москвой сейчас управляет такой же мигрант с севера страны, приехавший в столицу по трудовому приглашению. И, хотя зовут его вполне по-русски (Сергей Собянин), зато внешность… ну, ни разу. А ведь как рыба в воде, ещё и командует. Или это чисто номенклатурные таланты?
Сам я тоже побывал в шкуре гастарбайтера-не
А ещё не стоит воровать в магазинах самообслуживания
Это только базовые знания… а сколько бытовых повседневных нюансов. Мне до всего приходилось доходить самому, а насколько бы проще было прочитать в справочнике.
Так вот, что пишут в памятке для работящих гостей столицы. «Главное правило поведения на улице - не доставлять неудобств и неприятностей окружающим». Вообще-то эти принципы нужно объяснять ещё в детском возрасте, независимо от места пребывания (кстати, на постсоветском Востоке я видел очень воспитанных детей). Далее приезжим советуют не оглядываться вслед проходящим женщинам, не есть на улице, не разговаривать громко и долго. Также не рекомендуется обращаться к горожанам на «ты», а стремление поддерживать деловые и личные контакты в будущем советуют демонстрировать с помощью раздачи своих визиток.
Вот тут в моей голове начинается полная путаница. Пытаюсь представить себе таджикского дворника, раздающего свои визитки полисменам, проверяющим его регистрацию… и ничего у меня не получается. Какие деловые контакты может завязать маляр из Молдавии?! Ах, мне подсказывают, что эта памятка не только для работяг, но и для бизнесменов. Которые оборачиваются на проходящих женщин… как Трамп, что ли (читайте последние пассажи Путина)?
Ниже гостям столицы доходчиво объясняют, что по приезде в Москву им первым делом нужно получить миграционную карту, «регистрацию» и… патент на работу (вот вам и бизнесмены, получается, что визитка – второе лицо московского дворника). Авторы особо отмечают, что полицейский вправе проверять у мигрантов документы, хотя у правозащитников на этот счёт есть разные мнения. Ну, и прилагаются тесты. Пройдёте их – можете смело выходить в столичное общество. А если нет, со стройки ни ногой!
Автор сам для себя открыл много нового. Например, что неприлично есть на улице, хотя я, москвич в седьмом поколении (по материнской линии), с детства обожал трескать жареные пирожки по 10 коп. с уличного лотка, запивая трёхкопеечной газировкой из автомата. То, что безжалостно сносил Собянин в прошлом году, я же считал одним из главных завоеваний капитализма и демократии – стало можно пожрать у метро в любое время суток, а не до семи вечера, как при социализме. Оказывается, этот манси не передел собственности устроил - он нас хорошим манерам учил. А мужики-то не знают.
А теперь серьёзно. Я зря сравнивал свою американскую жизнь с жизнью бывшего советского человека в ставшей вдруг для него иностранной Москве. Потому что Америка для меня априори заграница, каким бы американофилом я не был. Но жителю Таджикистана или Молдовы 70 лет вдалбливали в голову, что он живёт в семье братских народов. Это уже записано на уровне генетического кода. То есть, такая памятка будет многими воспринята как оскорбление - она определяет их в разряд людей второго сорта.
Другое дело, если приезжий человек решил здесь обосноваться навсегда, претендует на гражданство. Тогда да – сдача экзаменов на знание языка, культуры и законов - это даже не обсуждается. Хотя… многие вчерашние гости столицы «с юга», у которых в паспортах стоит московская прописка, ведут себя в окружении земляков и особенно «под газом» как горные… ну, вы знаете это животное.
Сама же идея напечатать пособия как муниципальный заказ очень напоминает банальный «отмыв». Дело в том, что брошюра выходит исключительно на русском языке. Но те, кто подметает наши улицы и строит дома, хорошо, если могут с грехом пополам изъясняться по-русски. А тут читать. Даже не смешите.
Леонид Черток
Спасибо, что догадались издать пособие по коррупции на уровне муниципалитета. Гости хотя бы будут знать, куда приехали…