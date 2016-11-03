"Архангельск - не Оттава". Владимир Харлов, наш человек в Канаде

Зима в Канаде самая настоящая с морозами и ветрами Здесь даже и прогноз погоды двоякий - один по градуснику, а другой фил лайк, т.е. реальная температура на чудесном зимнем ветру.
Стоит сказать что ты из северной части России, как тут же сочувствие и понимание: "Понятно-де, свои люди, живем в одинаковых суровых зимних условиях".
Не раз слышал: "Архангельск - это там, где Мурманск?" Канадцы виновато улыбаются, что не всегда с географией в ладу. Совсем немногие канадцы были в Европе и в России. И дорого, и долго - один только перелет занимает 10-12 часов.
Хоккей с шайбой любимый вид спорта всех канадцев - от мала до велика. Так что хоккейные отношения с нашей страной остаются главными. Несколько дней все канадские СМИ ликовали по поводу недавней "невероятной" победы своей команды в финале молодежного чемпионата мира в Торонто над российской командой.
И что тут удивительного? И для нас, россиян Канада это прежде всего хоккей и, может быть, много-много снега и необъятные Арктические просторы.
Хотя поговорить за жизнь и о политике тоже здесь всегда не прочь. Украинский кризис пробудил немалый интерес к нашей стране.
Всех страшно интересует личность нашего президента и история России, ее царей. Об этом можно услышать не только из иновещания «Россия сегодня». Про девальвацию рубля знают все и сочувствуют больному. Хотя сами с тревогой отмечают, что 25% девальвация канадского доллара по отношению к американском делают туристические поездки накладными, хотя и полезна для экспорта товаров из Канады.
Все эмигранты из бывшего Советского Союза считаются русскими, и так будет еще долго.
Другая тема, которая занимает многих, это права людей нетрадиционной ориентации. Их притесняют - здесь мнение однозначно и переубедить своих собеседников совсем не просто.
У тех, кто путешествовал по миру и в Россию, о нашей стране самые хорошие впечатления. Просторами России канадцев не удивить - они самые большие, а по плотности населения Канада из-за необъятных арктических просторов и вовсе первая в мире. Канадцев впечатляет Сибирь - о ней тут говорят с особым уважением. И знакомый суровый климат, и огромные природные ресурсы, на которых Канада построила свой высокий уровень жизни.
Канадцы любят путешествовать по миру самостоятельно, а это совсем непросто в России без англоговорящего гида и неминуемых визовых вопросов. Немногочисленным туристам россиянам стало труднее посетить Канаду больше из-за экономических причин.
Россия и Канаду еще ждут, я надеюсь, хорошие Арктические времена и сотрудничество. Обе страны руководствуются национальным законодательством при прохождении иностранными судами своего арктического побережья. Как и Россия, Канада готовит заявку в ООН по границам континентального шельфа.
Политический кризис несколько смазал заслуженное председательство Канады в Арктическом совете в 2013-2015 гг. Ведь именно благодаря инициативе Оттавы появился Арктический Совет, и его важная позитивная роль в развитии Арктики
в последние 20 лет.
…Роберту Дэвиду под 80. Он служил в полиции и теперь возглавляет домовой совет ветеранов на бульваре Сан Джозеф.
"Если позволит здоровье и деньги хочу увидеть Север России и, непременно, Санкт-Перербург," -говорит Роберт Дэвид.
Дэвиду хочется увидеть страну, о которой о которой он много читал. "Вы отлично играете в хоккей, а вот многое другое в вашей жизни мне непонятно". Дэвид присутствовал на незабываемом хоккейном мачте 1972 года с канадскими профессионалами. "Ваши парни тоже были не любителями - смеется Сэр Роберт,- "хотя разгром наших", по его мнению, был справедливым наказанием за бахвальство и грубую игру.
Канадцы любят свой дом, свой хоккей, страну. Могут резко покритиковать самих себя и любой может наблюдать вживую непосредственно в парламенте обсуждение важных законов страны. Но и критика других стран здесь не возбраняется. Страна мультикультуры с эмигрантами из 140 стран давно живет по законам толерантности и понимания.
Очень хотелось бы в следующий раз услышать от Дэвида после поездки в нашу страну : "Россия теперь понятная для меня страна".
Владимир Харлов