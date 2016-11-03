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"Архангельск - не Оттава". Владимир Харлов, наш человек в Канаде

Зима в Канаде самая настоящая с морозами и ветрами Здесь даже и прогноз погоды двоякий - один по градуснику, а другой фил лайк, т.е. реальная температура  на чудесном зимнем ветру.

Стоит сказать что ты из северной части России, как тут же сочувствие и понимание: "Понятно-де, свои люди, живем в одинаковых  суровых зимних условиях".

Не раз слышал: "Архангельск - это там, где Мурманск?"  Канадцы виновато улыбаются, что не всегда с географией в ладу. Совсем немногие канадцы были в Европе и  в России. И дорого, и долго - один только перелет занимает 10-12 часов.

Хоккей с шайбой любимый вид спорта всех канадцев - от мала до велика. Так что хоккейные отношения с нашей страной остаются главными.  Несколько дней все  канадские СМИ  ликовали по поводу недавней  "невероятной" победы  своей команды  в финале  молодежного чемпионата мира  в Торонто над российской командой.
И что тут удивительного? И для нас, россиян Канада это прежде всего  хоккей и, может быть, много-много снега и необъятные Арктические просторы.

Хотя поговорить за жизнь и о политике тоже здесь всегда не прочь. Украинский кризис пробудил немалый интерес к нашей стране.

Всех страшно интересует личность нашего президента и история России, ее царей. Об этом можно услышать не только из иновещания «Россия сегодня». Про девальвацию рубля знают все и сочувствуют больному. Хотя сами с тревогой отмечают, что 25% девальвация канадского доллара по отношению к американском делают туристические поездки накладными, хотя и полезна для экспорта товаров из Канады.

Все эмигранты из бывшего Советского Союза считаются русскими, и так будет еще долго.

Другая тема, которая занимает многих, это права людей нетрадиционной ориентации. Их притесняют - здесь мнение однозначно и переубедить своих собеседников совсем не просто. 

У тех, кто путешествовал по миру и в Россию, о нашей стране самые хорошие впечатления. Просторами России канадцев не удивить - они самые большие, а по плотности населения Канада из-за необъятных арктических просторов и вовсе первая в мире. Канадцев впечатляет Сибирь - о ней тут говорят с особым уважением. И знакомый суровый климат, и огромные природные ресурсы, на которых Канада построила свой высокий уровень жизни.

Канадцы любят путешествовать по миру самостоятельно, а это совсем непросто в России без англоговорящего гида и неминуемых визовых вопросов. Немногочисленным туристам россиянам стало труднее посетить Канаду больше из-за экономических причин.

Россия и Канаду еще ждут, я надеюсь, хорошие Арктические времена и сотрудничество. Обе страны руководствуются национальным законодательством при прохождении иностранными судами своего арктического побережья. Как и Россия, Канада готовит заявку в ООН по границам континентального шельфа.

Политический кризис несколько смазал заслуженное председательство Канады в Арктическом совете в 2013-2015 гг. Ведь именно благодаря инициативе Оттавы появился Арктический Совет, и его важная позитивная роль в развитии Арктики
в последние 20 лет.

…Роберту Дэвиду под 80. Он служил в полиции и теперь возглавляет домовой совет ветеранов на бульваре Сан Джозеф.

 "Если позволит здоровье и деньги хочу увидеть Север России и, непременно, Санкт-Перербург," -говорит Роберт Дэвид.

 Дэвиду хочется увидеть страну, о которой о которой он много читал. "Вы отлично играете в хоккей, а вот многое другое в вашей жизни мне непонятно". Дэвид присутствовал на незабываемом хоккейном мачте 1972 года с канадскими профессионалами. "Ваши парни тоже были не любителями - смеется Сэр Роберт,- "хотя разгром наших", по его мнению, был справедливым наказанием за бахвальство и  грубую игру.

Канадцы любят свой дом, свой хоккей, страну. Могут резко покритиковать самих себя и любой может наблюдать вживую непосредственно в парламенте обсуждение важных законов страны. Но и критика других стран здесь не возбраняется. Страна мультикультуры с эмигрантами из 140 стран давно живет по законам толерантности и понимания.

Очень хотелось бы в следующий раз услышать от Дэвида после поездки в  нашу страну : "Россия теперь понятная для меня страна". 

Владимир Харлов 

21 январь 09:20 | : Будни

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