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Закон об организации детского отдыха вступает в силу с 1 января 2017 года

21 декабря Государственной Думой принят во втором и третьем чтениях Закон для организаторов детского отдыха. Его приоритетной задачей является обеспечение безопасности жизни и здоровья детей.

«За» проголосовали 415 депутатов.  Ко второму чтению в документ поступило 23 поправки и 14 из них были приняты.

Изменения вносятся в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей.

Закон вступит в силу с 1 января 2017 года. Предусматривается переходный период:

- до 1 января 2018 года для приведения организациями отдыха детей и их оздоровления своей деятельности в соответствие с требованиями закона;

- до 1 июня 2017 года - для организаций, оказывающих услуги по обеспечению отдыха, связанного с видами спорта, туризма, иной деятельностью, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья детей.

Документ вводит единые требования ко всем компаниям, занимающимся организацией детского отдыха. В частности, устанавливаются профессиональные стандарты и квалификационные требования к тем, кто работает с детьми на отдыхе. Следить за выполнением единых требований будет уполномоченный Правительством федеральный орган исполнительной власти. Также впервые в стране появится реестр организаций, которым разрешено планировать детский отдых.

Эти меры принимаются для того, чтобы деятельность организаций детского отдыха была прозрачной и находилась под контролем не только ведомств, но и общественности. В законе также прописано, что детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путёвки в организации отдыха, включая оплату проезда, берёт на себя государство.

Как отметила одна из авторов законопроекта, заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, этот закон в будущем еще, скорее всего, будет дорабатываться, однако сегодня принципиально важно, что вести подготовку к летней оздоровительной кампании уже можно, опираясь на прописанные в нем нормы. «И мы, законодатели, и Правительство России намерены сделать все, чтобы наши дети, уехав от родителей в оздоровительный лагерь, были в безопасности», - подчеркнула Вторыгина.

«Я входила в рабочую группу, которая была создана в комитете для доработки законопроекта, - рассказывает Елена Вторыгина. - Вместе с общественностью, сенаторами, экспертами мы провели несколько заседаний, они длились порой до 6 часов, споров было много, дискуссий... Закон подготовили ко 2 чтению, и приняли сегодня в окончательном, третьем. Мы должны были помочь регионам в подготовке оздоровительной кампании 2017 года. Считаю, самое главное - будет Федеральный реестр детских оздоровительных лагерей, за который будет отвечать Правительство РФ».

Напомним, проект закона об организации детского отдыха был разработан по поручению главы Совета Федерации Валентины Матвиенко после трагедии в детском лагере «Парк-отель «Сямозеро»  в Карелии летом 2016 года,  когда 18 июня погибли 14 детей. Тогда президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству и министерствам по организации детского отдыха. Первоначально над законопроектом  работали сенаторы совместно с министерствами, ведомствами, представителями субъектов Федерации и общественных организаций.

Фото: http://www.snpltd.ru/child_rest/ukr-crimea/ 

21 декабрь 17:50 | : Будни

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