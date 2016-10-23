Закон об организации детского отдыха вступает в силу с 1 января 2017 года

21 декабря Государственной Думой принят во втором и третьем чтениях Закон для организаторов детского отдыха. Его приоритетной задачей является обеспечение безопасности жизни и здоровья детей.
«За» проголосовали 415 депутатов. Ко второму чтению в документ поступило 23 поправки и 14 из них были приняты.
Изменения вносятся в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей.
Закон вступит в силу с 1 января 2017 года. Предусматривается переходный период:
- до 1 января 2018 года для приведения организациями отдыха детей и их оздоровления своей деятельности в соответствие с требованиями закона;
- до 1 июня 2017 года - для организаций, оказывающих услуги по обеспечению отдыха, связанного с видами спорта, туризма, иной деятельностью, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья детей.
Документ вводит единые требования ко всем компаниям, занимающимся организацией детского отдыха. В частности, устанавливаются профессиональные стандарты и квалификационные требования к тем, кто работает с детьми на отдыхе. Следить за выполнением единых требований будет уполномоченный Правительством федеральный орган исполнительной власти. Также впервые в стране появится реестр организаций, которым разрешено планировать детский отдых.
Эти меры принимаются для того, чтобы деятельность организаций детского отдыха была прозрачной и находилась под контролем не только ведомств, но и общественности. В законе также прописано, что детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путёвки в организации отдыха, включая оплату проезда, берёт на себя государство.
Как отметила одна из авторов законопроекта, заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, этот закон в будущем еще, скорее всего, будет дорабатываться, однако сегодня принципиально важно, что вести подготовку к летней оздоровительной кампании уже можно, опираясь на прописанные в нем нормы. «И мы, законодатели, и Правительство России намерены сделать все, чтобы наши дети, уехав от родителей в оздоровительный лагерь, были в безопасности», - подчеркнула Вторыгина.
«Я входила в рабочую группу, которая была создана в комитете для доработки законопроекта, - рассказывает Елена Вторыгина. - Вместе с общественностью, сенаторами, экспертами мы провели несколько заседаний, они длились порой до 6 часов, споров было много, дискуссий... Закон подготовили ко 2 чтению, и приняли сегодня в окончательном, третьем. Мы должны были помочь регионам в подготовке оздоровительной кампании 2017 года. Считаю, самое главное - будет Федеральный реестр детских оздоровительных лагерей, за который будет отвечать Правительство РФ».
Напомним, проект закона об организации детского отдыха был разработан по поручению главы Совета Федерации Валентины Матвиенко после трагедии в детском лагере «Парк-отель «Сямозеро» в Карелии летом 2016 года, когда 18 июня погибли 14 детей. Тогда президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству и министерствам по организации детского отдыха. Первоначально над законопроектом работали сенаторы совместно с министерствами, ведомствами, представителями субъектов Федерации и общественных организаций.