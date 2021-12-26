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В Архангельск приедут аниматоры из "Союзмультфильма"

В Архангельске ученики мультстудий Поморья создадут анимационное кино под руководством мультипликаторов «Союзмультфильма».

В шестидневной мастерской детской анимации, которая проходит в рамках образовательной программы V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open, примут участие 60 человек. Большинство из них – ученики анимационных студий Архангельской области. Будущие аниматоры из 21 студии Архангельска, Северодвинска, Коряжмы, Котласа, Верхней и Нижней Тоймы, Брин-Наволока, Каргополя, Мезени, посёлка Октябрьский соберутся вместе для того, чтобы попрактиковаться в создании мультфильмов. Партнером мастерской выступит детский  центр студии «Союзмультфильм».

Не только дети, но и взрослые – воспитатели, руководители мультстудий Поморья – встретятся с коллегами из «Союзмультфильма» за круглым столом, который проведёт креативный директор прославленной студии Мария Савиных. Подобное мероприятие состоится в Архангельской области впервые. Начало 1 апреля в 13.30 в Интеллектуальном центре – Научной библиотеке САФУ, каб. 208. В соцсетях кинофестиваля стран Арктики Arctic open будет вестись прямая трансляция встречи. 

С 28 марта по 2 апреля в Архангельске в Интеллектуальном центре САФУ дети и подростки от 8 до 14 лет из мультипликационных студий и школ Архангельской области, в том числе с ограниченными возможностями здоровья из реабилитационных центров региона, научатся создавать мультфильмы в различных техниках: рисованная, пластилиновая, перекладная, смешанная. Для учеников пройдут интерактивные программы с участием артистов детского центра легендарной мультстудии. Для продуктивного творческого процесса сформировано четыре группы детей по возрасту.

В Архангельск вести мастер-классы приедут мультипликаторы студии «Союзмультфильм»: педагог курсов по анимации Елена Макаренко и кинорежиссёр, сценарист, педагог Марина Горская.

Кроме учебных мастер-классов  во время образовательной программы пройдут открытые встречи для всех желающих.

Участники и гости смогут посмотреть мультфильм «Поморское счастье в делах» и встретиться с его создателем: автором сценария, режиссером Василием Подойницыным. Запланировано два показа 31 марта в 12.50 и 15.10 в каб.202 Научной библиотеки САФУ. Вход свободный.

2 апреля в 11 часов в актовом зале Научной библиотеки САФУ пройдёт показ интерактивного спектакля «Как Вовка мультфильмы спасал» с участием артистов детского центра «Союзмультфильм» .

Самым ответственным событием для участников мастерской станет презентация их работ на широкую аудиторию. Поддержать будущих мультипликаторов можно в 12.15 в актовом зале Научной библиотеки САФУ. После этого в 13.20 в актовом зале состоится премьера мультфильмов от студии «Союзмультфильм». Анимационные работы представит креативный директор студии Мария Савиных.

Все мероприятия для участников и гостей бесплатные, благодаря финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской области, ресурсного центра инклюзивного образования САФУ, Интеллектуального центра — научной библиотеки им. Е.А. Овсянкина САФУ.  

22 март 06:48 | : Культура

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