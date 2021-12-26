В Архангельск приедут аниматоры из "Союзмультфильма"

Не только дети, но и взрослые – воспитатели, руководители мультстудий Поморья – встретятся с коллегами из «Союзмультфильма» за круглым столом, который проведёт креативный директор прославленной студии Мария Савиных. Подобное мероприятие состоится в Архангельской области впервые. Начало 1 апреля в 13.30 в Интеллектуальном центре – Научной библиотеке САФУ, каб. 208. В соцсетях кинофестиваля стран Арктики Arctic open будет вестись прямая трансляция встречи.
С 28 марта по 2 апреля в Архангельске в Интеллектуальном центре САФУ дети и подростки от 8 до 14 лет из мультипликационных студий и школ Архангельской области, в том числе с ограниченными возможностями здоровья из реабилитационных центров региона, научатся создавать мультфильмы в различных техниках: рисованная, пластилиновая, перекладная, смешанная. Для учеников пройдут интерактивные программы с участием артистов детского центра легендарной мультстудии. Для продуктивного творческого процесса сформировано четыре группы детей по возрасту.
В Архангельск вести мастер-классы приедут мультипликаторы студии «Союзмультфильм»: педагог курсов по анимации Елена Макаренко и кинорежиссёр, сценарист, педагог Марина Горская.
Кроме учебных мастер-классов во время образовательной программы пройдут открытые встречи для всех желающих.
Участники и гости смогут посмотреть мультфильм «Поморское счастье в делах» и встретиться с его создателем: автором сценария, режиссером Василием Подойницыным. Запланировано два показа 31 марта в 12.50 и 15.10 в каб.202 Научной библиотеки САФУ. Вход свободный.
2 апреля в 11 часов в актовом зале Научной библиотеки САФУ пройдёт показ интерактивного спектакля «Как Вовка мультфильмы спасал» с участием артистов детского центра «Союзмультфильм» .
Самым ответственным событием для участников мастерской станет презентация их работ на широкую аудиторию. Поддержать будущих мультипликаторов можно в 12.15 в актовом зале Научной библиотеки САФУ. После этого в 13.20 в актовом зале состоится премьера мультфильмов от студии «Союзмультфильм». Анимационные работы представит креативный директор студии Мария Савиных.
Все мероприятия для участников и гостей бесплатные, благодаря финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской области, ресурсного центра инклюзивного образования САФУ, Интеллектуального центра — научной библиотеки им. Е.А. Овсянкина САФУ.