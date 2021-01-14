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Фестиваль книги "Белый июнь" возвращается в Архангельск

В этом году «Белый июнь» пройдёт в рамках фестиваля «Другой» с 24 по 27 июня. Тема фестиваля книги — «Ориентация — Север!». На лекциях, встречах и дискуссиях российские и зарубежные писатели, критики и издатели обсудят северную идентичность.

 В преддверии фестиваля студенты САФУ и члены Норвежского клуба встретились онлайн с норвежской детской писательницей Марией Парр и переводчицей Ольгой Дробот. На «Белом июне» покажут видеозапись этой встречи с обсуждением детской литературы в Норвегии — это событие станет частью скандинавской программы фестиваля.

 

Василий Ларионов, директор фестиваля «Другой» и Фонда развития культуры и искусства Архангельской области:

Фестиваль книги «Белый июнь» в прошлом году собрал в Архангельске огромный круг писателей, издателей и всех, кто занимается продвижением книги и просто очень любит качественную литературу. В этом году мы решили добавить и международную программу, причём с упором именно на северных авторов. Нам это удалось — программа получается большая и во многом скандинавская.

За поддержку и сотрудничество в работе над фестивалем мы благодарим Датский институт культуры, Генеральное консульство Швеции, Генеральное консульство Франции и Французский институт в Санкт-Петербурге, а также Почётное консульство Норвегии и Норвежский Баренцев Секретариат в Архангельске.

 

Мария Парр — самая популярная современная детская писательница из Скандинавии, автор книг «Вафельное сердце», «Тоня Глиммердал», «Вратарь и море». На русский язык книги Парр с новонорвежского перевела Ольга Дробот. На фестивале «Белый июнь» в 2020 году Ольга участвовала в дискуссиях о трудностях перевода иностранных книг и влиянии Астрид Линдгрен на мировую детскую литературу.

 Второй летний фестиваль книги «Белый июнь» пройдёт в Петровском парке при поддержке Министерства культуры Архангельской области. Вход на все события бесплатный. Организаторы — Фонд развития культуры и искусства Архангельской области, Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» и Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова.

 P.S В прошлом году нашей редакции в рамках «Белого июня» удалось побеседовать с одним из самых интересных гостей фестиваля писателем Шамилем Идиатуллиным. Надеемся на интересную встречу и в этом году…

 

15 апрель 10:57 | : Культура

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