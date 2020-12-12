Такие же, как мы. Особенные дети на сцене Архангельского драмтеатра

Вчера при полном аншлаге в Архангельском драматическом театре им. Ломоносова состоялась долгожданная премьера «Питера Пэна», о которой нашему изданию рассказывал директор театра Сергей Самодов.
Особенность спектакля – на сцене не только профессиональные актеры, но и дети с ограниченными возможностями.
Проект подготовлен силами творческой группы театра и благотворительной организации «Время добра».
"У нас около десяти детей с ограниченными возможностями здоровья, участники танцевальной студии для детей с синдромом Дауна и танцевальный коллектив "Росинки". Ребята с ограниченными возможностями здоровья - они ограниченные по движению, но не ограниченные по таланту. Они достаточно быстро схватывают, но по движению их надо было адаптировать", - цитирует постановщика действия Михаила Кузьмина агентство ТАСС.
Взрослые зрители, присутствовавшие на премьере, свидетельствуют, что в определенные моменты их душили слезы…
Ну, а маленькие поняли, что их сверстники в инвалидных колясках такие же, как они. Или еще лучше.
(фото Ирины Скалиной)