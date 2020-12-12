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Такие же, как мы. Особенные дети на сцене Архангельского драмтеатра

Вчера при полном аншлаге в Архангельском драматическом театре им. Ломоносова состоялась долгожданная премьера «Питера Пэна», о которой нашему изданию рассказывал директор театра Сергей Самодов.

Особенность спектакля – на сцене не только профессиональные актеры, но и дети с ограниченными возможностями.

Проект подготовлен силами творческой группы театра и благотворительной организации «Время добра».

"У нас около десяти детей с ограниченными возможностями здоровья, участники танцевальной студии для детей с синдромом Дауна и танцевальный коллектив "Росинки". Ребята с ограниченными возможностями здоровья - они ограниченные по движению, но не ограниченные по таланту. Они достаточно быстро схватывают, но по движению их надо было адаптировать", - цитирует постановщика действия Михаила Кузьмина агентство ТАСС.

Взрослые зрители, присутствовавшие на премьере, свидетельствуют, что в определенные моменты их душили слезы…

Ну, а маленькие поняли, что их сверстники в инвалидных колясках такие же, как они. Или еще лучше.

(фото Ирины Скалиной)

17 январь 08:22 | : Культура

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