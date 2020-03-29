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Пресс-служба мэрии Архангельска прошла в финал международного конкурса

В тройку лидеров XII ежегодного конкурса для PR-специалистов «Пресс-служба года-2019» в номинации  «PR в социальных медиа» включен проект «Открытый чат» в соцсети Вконтакте.

На ежегодный конкурс «Пресс-служба» в этом году была подана 551 заявка для участия в 15 номинациях. Среди претендентов на звание лучших – крупные корпорации и креативный малый бизнес, органы власти и  творческие сообщества. Проект пресс-службы администрации Архангельска вошел в тройку лидеров в номинации «PR в социальных медиа».

- Проект «Открытый чат» мы начали реализовывать в феврале 2019 года в сообществе администрации города Вконтакте «Открытый Архангельск». У каждого подписчика есть возможность задать вопрос в комментариях и получить на него ответ. Уже первый чат показал, что такой формат общения с представителями различных департаментов интересен горожанам. Как правило, чат проводится еженедельно по четвергам. Проект на протяжении года развивался: сначала на вопросы отвечали директора департаментов, главы округов администрации Архангельска. Затем и приглашенные руководители, специалисты – от главврачей больниц до экологов. Главное здесь – актуальность поднятой темы. Этот проект продолжается и сейчас, - рассказала начальник пресс-службы администрации Архангельска Ирина Буйновская.

В шорт-лист победителей номинации вошли:

  • Администрация муниципального образования «Город Архангельск». Название проекта: «Проект «Открытый чат» в группе «Открытый Архангельск» в социальной сети «ВКонтакте»
  • Дом Планирования Семьи GMS ЭКО. Название проекта: «Дом Планирования Семьи GMS ЭКО»
  • Северсталь. Название проекта: «Коммуникационная поддержка трансформации «Северстали» через аккаунты в социальных медиа»

Какое призовое место займет «Открытый чат», станет известно 21 мая – на церемонии награждения. Первоначально церемония планировалась в рамках международной практической конференции «Эффективная пресс-служба-2020», но коронавирус внес свои коррективы:  мероприятие пройдет в режиме онлайн в четверг 21 мая в прямом эфире.  

18 май 11:54 | : Культура

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