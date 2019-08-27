Для тех, кто любит кино и тусовку: Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN набирает волонтеров

Международный кинофестиваль Arctic open - проект масштабный, а хочется, чтобы всё прошло на высшем уровне! Приглашаем к нам в команду!
Кто любит кино, общаться с людьми и принимать участие в незабываемых, крутых проектах? Если вы утвердительно ответили на все вопросы, тогда вам у нас точно понравится!
Волонтерский центр САФУ открывает регистрацию для всех желающих на участие в кинофестивале Arctic open в качестве волонтеров.
Добровольцы получат возможность пообщаться с участниками и гостями фестиваля из разных стран. Выступить в качестве модераторов в обсуждениях конкурсных фильмов на площадках фестиваля, обеспечить техническую поддержку кинопоказов и многое другое.
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Добровольцы России после 10.10.2019. https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/volunteers