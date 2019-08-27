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Для тех, кто любит кино и тусовку: Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN набирает волонтеров

Международный кинофестиваль Arctic open - проект масштабный, а хочется, чтобы всё прошло на высшем уровне! Приглашаем к нам в команду!


Кто любит кино, общаться с людьми и принимать участие в незабываемых, крутых проектах? Если вы утвердительно ответили на все вопросы, тогда вам у нас точно понравится!


Волонтерский центр САФУ открывает регистрацию для всех желающих на участие в кинофестивале Arctic open в качестве волонтеров.


Добровольцы получат возможность пообщаться с участниками и гостями фестиваля из разных стран. Выступить в качестве модераторов в обсуждениях конкурсных фильмов на площадках фестиваля, обеспечить техническую поддержку кинопоказов и многое другое.


Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Добровольцы России после 10.10.2019. https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/volunteers


05 октябрь 12:48 | : Культура

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