В России запретили к прокату чёрную комедию про Гитлера

Впрочем, кто запретил, непонятно, фирма-дистрибьютер «Двадцатый век Фокс СНГ», продвигающая на рынке бывших советских республик продукцию одноименной кинокомпании, от пояснений отказывается.
Вполне возможно, просто прислушались к совету «не дразнить гусей».
В фильме новозеландского режиссера и комика Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» одну из главных ролей исполняет звезда мирового кинематографа Скарлетт Йоханссон.
Лента рассказывается о десятилетнем члене гитлерюгенда, у которого есть воображаемый друг Адольф Гитлер. Мальчик потерял отца, а ровесники над ним издеваются. Неожиданно он узнает, что его мать прячет в подвале дома еврейскую девочку…
Картина уже получила приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонто.
Чтобы составить собственное впечатление о том, что вы вряд ли увидите в отечественном прокате, предлагаем вниманию читателей трейлер: