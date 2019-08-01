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В России запретили к прокату чёрную комедию про Гитлера

Впрочем, кто запретил, непонятно, фирма-дистрибьютер «Двадцатый век Фокс СНГ», продвигающая на рынке бывших советских республик продукцию одноименной кинокомпании, от пояснений отказывается.

Вполне возможно, просто прислушались к совету «не дразнить гусей».

В фильме новозеландского режиссера и комика Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» одну из главных ролей исполняет звезда мирового кинематографа Скарлетт Йоханссон.

Лента рассказывается о десятилетнем члене гитлерюгенда, у которого есть воображаемый друг Адольф Гитлер. Мальчик потерял отца, а ровесники над ним издеваются. Неожиданно он узнает, что его мать прячет в подвале дома еврейскую девочку…

Картина уже получила приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонто.

Чтобы составить собственное впечатление о том, что вы вряд ли увидите в отечественном прокате, предлагаем вниманию читателей трейлер:  

26 сентябрь 09:06 | : Культура / Скандалы

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