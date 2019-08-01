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Актер Игорь Петренко присоединился к всероссийской акции «Молодежки ОНФ» #СохранимЛеc в Северодвинске

Всероссийская акция #CохранимЛес, организованная Минприроды России, Рослесхозом и «Молодежкой ОНФ», прошла в городе Северодвинске. Участие в ней приняли команда «Молодежки» в Архангельской области, горожане, представители общественных организаций и администрации города. К экологической акции присоединился известный актер, лауреат Государственной премии Игорь Петренко.

 «Сегодня мы вместе посадили 75 сосен здесь – на военном мемориале. Этим летом лесные пожары нанесли серьезный урон сибирской тайге, поэтому так важно проводить лесовосстановление в нашей стране, – сказал Игорь Петренко. – Очень важен ваш позитивный настой, с которым проводились посадки. Несмотря на проливной дождь и свежий морской ветер, у всех было приподнятое настроение».

Акция #Сохраним лес прошла на территории воинского кладбища. В годы Великой Отечественной войны в эвакогоспиталях Молотовска (бывшее название Северодвинска) находились на лечении солдаты Карельского фронта, многие из них умерли от ран.

«Молодежка ОНФ» является соорганизатором акции #СохранимЛес, и мы гордимся тем, что своими руками посадили деревья на этом святом для всех горожан месте, – сказала координатор «Молодежки ОНФ» в Архангельской области Наталья Чудинова. – Наша команда также помогала сажать деревья ветеранам и детям: мы копали лунки, засыпали подкормку, поливали, подвязывали саженцы и делали ограждение. Все были очень рады встрече с Игорем Петренко. Среди молодежи актер пользуется большой популярностью благодаря ролям в военных фильмах».

Всего за время акции – до конца осени участники высадят около 30 млн деревьев. А в эти выходные они посадили около 100 тыс. саженцев в 12 регионах.

17 сентябрь 09:03 | : Культура

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