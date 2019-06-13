Развернись, душа! Золотые гармонисты приедут в Архангельск на "Сметанинские встречи"

20 сентября в 18 часов в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова состоится открытие Всероссийского фестиваля народного творчества "Сметанинские встречи". В концерте примут участие народные, фольклорные коллективы и гармонисты России.
Проект «Всероссийский фестиваль - конкурс народного творчества «Сметанинские встречи» стал одним из победителей конкурса Министерства культуры РФ для некоммерческих организаций в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества.
Международный фестиваль гармони проводился в Архангельской области с 2006 года и посвящён талантливому, самобытному музыканту и композитору, лауреату многочисленных международных конкурсов, подвижнику русской гармони, уроженцу села Красноборск - Сергею Леонидовичу Сметанину.
Открытие фестиваля состоится в дни Маргаритинской торговой ярмарки, которая традиционно проходит в Архангельске в сентябре.
В столицу Поморья приедут музыканты из Республик Крым и Беларусь, Воронежской и Вологодской областей, Тулы и Москвы. Блеснут своим мастерством и наши земляки - гармонисты из Архангельской области.
У каждого из гостей – музыкантов своя особенность, свой почерк, каждому есть, чем удивить и порадовать зрителя.
Среди участников народный ансамбль "Играй гармонь" из Севастополя. Коллектив был создан в 1987 году заслуженным работником культуры УССР Петром Савченковым, увлеченным и влюбленным в гармонь человеком. В репертуаре ансамбля народные мелодии, песни, танцы, обработки популярной современной музыки, авторские произведения, попурри на украинские темы.
Фольклорно- этнографический ансамбль «Хохольские родники» – ровесник севастопольскому коллективу. Воронежские артисты исполняют обрядовые песни, частушки, городские романсы, старинные русские народные и духовные песни, хотя в составе ансамбля всего 10 человек.
Гости из Вологды Иван Теленков и Алексей Мехнецов – музыканты и специалисты по фольклору и аутентичной народной инструментальной музыке. Зрители услышат игру на разных видах гармони: тальянке, кирилловской хромке, а также гуслях и балалайке. «Бузить» под знаменитые вологодские наигрыши будет «Артель кулачных бойцов «Буза».
Николая Брагу и Анатолия Кудласевича хорошо знают в Белоруссии. Это одаренные, самобытные гармонисты, которые своим творчеством активно продвигают белорусское национальное музыкальное наследие.
Тульские музыканты, супруги Анна и Николай Кузьмищев, единственные, кто играет джазовую музыку на гармони.
Среди музыкантов из Архангельской области - Михаил Морозов. Офицер космических войск космодрома «Плесецк» прославился исполнением собственных песен о своей родине и задорной игрой на гармошке. Михаил – участник Международного фестиваля «Играй гармонь» имени Геннадия Заволокина.
Шенкурский семейный коллектив - Галина и Андрей Толстиковы – настоящие самородки. Они не только талантливые музыканты, но и истинные хранители народной, северной песни.
В «Сметанинских встречах» примут участие гармонисты из Красноборска, Котласа, Устьян, детский ансамбль из Пинежского района, ансамбль «Шуры-Муры» из Вилегодского района и многие другие.
По словам руководителя проекта, заслуженного работника культуры РФ Татьяны Сметаниной «открытие Всероссийского фестиваля – это начало большого праздника народного искусства в Архангельске, который продлится два месяца». «В дни Маргаритинской ярмарки мы откроем и фестиваль «Сметанинские встречи – 2019» с участием интереснейших народных музыкантов России и привезем интересную выставку музыкальных инструментов «Такая разная гармонь, и не только…». Все экспонаты связаны с гармоникой, многие из коллекций частных собирателей. Это презентация нотных изданий, документальных, публицистических, фото-материалов из архивных фондов областной научной библиотеки им. Н.А.Добролюбова и семейного архива Сергея Сметанина. 20 сентября будет дан старт проекту, а сам конкурс гармонистов пройдет в октябре», - рассказала Татьяна Александровна.
Билеты на открытие Всероссийского фестиваля народного творчества "Сметанинские встречи" можно приобрести как в он-лайн кассе - https://quicktickets.ru/arhangelsk-dom-narodnogo-tvorchestva , так и в кассе Архангельского театра драмы по адресу: Петровский парк, 1.