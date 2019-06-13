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Развернись, душа! Золотые гармонисты приедут в Архангельск на "Сметанинские встречи"

20 сентября в 18 часов в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова состоится открытие Всероссийского фестиваля народного творчества "Сметанинские встречи". В концерте примут участие народные, фольклорные коллективы  и гармонисты России.

 

Проект «Всероссийский фестиваль - конкурс народного творчества «Сметанинские встречи» стал одним из  победителей  конкурса Министерства культуры РФ для некоммерческих организаций  в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества. 
Международный фестиваль  гармони проводился в Архангельской области с 2006 года  и посвящён талантливому, самобытному  музыканту и композитору, лауреату многочисленных международных конкурсов,  подвижнику русской гармони, уроженцу села Красноборск -  Сергею Леонидовичу Сметанину.  
Открытие фестиваля состоится  в дни Маргаритинской торговой ярмарки, которая традиционно проходит в Архангельске в сентябре.
В столицу Поморья приедут музыканты из Республик Крым и Беларусь, Воронежской  и  Вологодской областей, Тулы и Москвы. Блеснут своим мастерством и наши земляки - гармонисты из Архангельской области.
У каждого из гостей – музыкантов своя особенность, свой почерк, каждому есть, чем удивить и порадовать  зрителя.
Среди участников народный ансамбль "Играй гармонь"  из Севастополя. Коллектив был создан в 1987 году заслуженным работником культуры УССР  Петром Савченковым, увлеченным и влюбленным в гармонь человеком. В репертуаре ансамбля народные мелодии, песни, танцы, обработки популярной современной музыки, авторские произведения, попурри на украинские темы.
  Фольклорно- этнографический ансамбль «Хохольские родники»  – ровесник севастопольскому коллективу. Воронежские артисты  исполняют обрядовые песни, частушки, городские романсы, старинные русские народные и духовные песни, хотя в составе ансамбля всего 10 человек.
Гости из Вологды Иван Теленков и Алексей Мехнецов – музыканты и  специалисты по фольклору и аутентичной народной инструментальной музыке. Зрители услышат игру на разных видах гармони: тальянке, кирилловской хромке, а также гуслях и  балалайке. «Бузить» под знаменитые вологодские наигрыши будет «Артель кулачных бойцов «Буза».
Николая Брагу и Анатолия Кудласевича хорошо знают в Белоруссии. Это одаренные, самобытные гармонисты,  которые своим творчеством активно   продвигают белорусское национальное  музыкальное наследие.
Тульские музыканты, супруги Анна и Николай Кузьмищев, единственные, кто играет джазовую музыку на гармони.

Среди музыкантов из Архангельской   области -  Михаил Морозов.  Офицер космических войск космодрома «Плесецк»  прославился исполнением собственных песен о своей родине  и задорной  игрой на гармошке. Михаил  – участник  Международного фестиваля «Играй гармонь» имени Геннадия Заволокина.
Шенкурский семейный коллектив - Галина и Андрей Толстиковы –  настоящие самородки. Они не только талантливые музыканты, но и истинные хранители народной, северной песни.

В «Сметанинских встречах» примут участие гармонисты из Красноборска, Котласа, Устьян, детский ансамбль из Пинежского района, ансамбль «Шуры-Муры» из Вилегодского района и многие другие.

По словам руководителя проекта, заслуженного работника культуры РФ Татьяны  Сметаниной «открытие Всероссийского фестиваля – это начало большого праздника народного искусства в Архангельске, который продлится  два месяца».  «В дни Маргаритинской ярмарки мы откроем и фестиваль «Сметанинские встречи – 2019» с участием интереснейших народных музыкантов России и привезем интересную выставку музыкальных инструментов «Такая разная гармонь, и не только…». Все экспонаты  связаны с гармоникой, многие  из коллекций частных собирателей. Это презентация нотных изданий,  документальных, публицистических, фото-материалов  из архивных фондов областной научной библиотеки им. Н.А.Добролюбова и семейного архива Сергея Сметанина. 20 сентября будет дан старт проекту, а сам конкурс гармонистов  пройдет в октябре», - рассказала Татьяна Александровна.



Билеты на открытие Всероссийского фестиваля народного творчества "Сметанинские встречи" можно приобрести как в он-лайн кассе -  https://quicktickets.ru/arhangelsk-dom-narodnogo-tvorchestva , так и в кассе Архангельского театра драмы по адресу: Петровский парк, 1. 

   

04 сентябрь 08:15 | : Культура

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