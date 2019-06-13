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Кинофестиваль Arctic open: Дан старт приему заявок

 «Мы рады сообщить об открытии приёма заявок на Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open, - говорит Анжелика Долинина, программный директор кинофестиваля. - Традиционно лучшие фильмы будут выбраны по трём категориям: полнометражное игровое кино, короткометражное и документальное».

Приём заявок продлится до 10 октября.

«Кинематограф всегда отражал время, события и проблемы, которые на данный момент волнуют общество, являются важными для людей. Поэтому хотелось бы представить в конкурсной программе именно тот спектр тем, на котором режиссеры стран Арктики сегодня фокусируют свое внимание. В 2017 году на первый план вышла тема женской судьбы в пространстве северных территорий, в прошлом году на авансцену вышли мужчины с внутренней психологией мотивов и поступков. Какие тенденции представит 2019 год, судить рано, подведем итог после 10 октября», - считает программный директор Анжелика Долинина.

По словам же директора кинофестиваля Тамары Статиковой, предпочтение будет отдано фильмам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирования личности и поиска ориентиров в современном мире, а также отношения человека и природы.

«Это общечеловеческие темы, которые интересуют как жителей Архангельской области, так и, к примеру, США или Исландии. Искусство кино должно нас сближать», - отметила директор фестиваля.

Чтобы отправить фильм на конкурс, нужно заполнить форму по ссылке

Как отметила Тамара Статикова, при формировании шорт-листа в первую очередь будут рассматриваться заявки из стран арктического региона: «Приоритет будет отдан заявкам из России, Канады, США, Дании, Исландии, Финляндии, Швеции, Норвегии».

Фестиваль пройдет с 4 по 8 декабря. Показы состоятся на площадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. После этого жителям области представят на киномарафоне лучшие фильмы фестиваля.

 

16 июль 12:56 | : Культура

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