Кинофестиваль Arctic open: Дан старт приему заявок

«Мы рады сообщить об открытии приёма заявок на Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open, - говорит Анжелика Долинина, программный директор кинофестиваля. - Традиционно лучшие фильмы будут выбраны по трём категориям: полнометражное игровое кино, короткометражное и документальное».
Приём заявок продлится до 10 октября.
«Кинематограф всегда отражал время, события и проблемы, которые на данный момент волнуют общество, являются важными для людей. Поэтому хотелось бы представить в конкурсной программе именно тот спектр тем, на котором режиссеры стран Арктики сегодня фокусируют свое внимание. В 2017 году на первый план вышла тема женской судьбы в пространстве северных территорий, в прошлом году на авансцену вышли мужчины с внутренней психологией мотивов и поступков. Какие тенденции представит 2019 год, судить рано, подведем итог после 10 октября», - считает программный директор Анжелика Долинина.
По словам же директора кинофестиваля Тамары Статиковой, предпочтение будет отдано фильмам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирования личности и поиска ориентиров в современном мире, а также отношения человека и природы.
«Это общечеловеческие темы, которые интересуют как жителей Архангельской области, так и, к примеру, США или Исландии. Искусство кино должно нас сближать», - отметила директор фестиваля.
Чтобы отправить фильм на конкурс, нужно заполнить форму по ссылке
Как отметила Тамара Статикова, при формировании шорт-листа в первую очередь будут рассматриваться заявки из стран арктического региона: «Приоритет будет отдан заявкам из России, Канады, США, Дании, Исландии, Финляндии, Швеции, Норвегии».
Фестиваль пройдет с 4 по 8 декабря. Показы состоятся на площадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. После этого жителям области представят на киномарафоне лучшие фильмы фестиваля.