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«Мышка за кошку…». О христианском смысле сказки «Репка»

О дружбе и взаимовыручке поговорил с воспитанниками старших групп архангельского детского сада «Дюймовочка» клирик Успенского храма столицы Поморья священник Кирилл Кочнев.

Встреча проходила по инициативе администрации учреждения.

«Чтобы раскрыть тему дружбы, я предложил ребятам поговорить о сказке "Репка". О том, почему такие разные герои произведения, например, мышка и кошка, объединяются и помогают друг другу, — рассказал священник. — Я заметил, что дети хорошо понимают идею "Репки": какими бы разными мы ни были, как бы нас ни пытались иногда рассорить, мы призваны жить в мире и согласии. Вместе легче справиться со сложной задачей».

Отец Кирилл также поговорил с малышами о человеческих качествах: «Я спросил, с кем бы они хотели дружить: с добрым, заботливым и честным приятелем или со злым и непослушным? Они ответили, что — с первым. Тогда я пояснил, что раз мы хотим дружить с такими людьми, то и сами должны быть надежными, внимательными и добрыми».

Как отметил священник, встреча с ребятами была оживленной и интересной: «Администрация детского сада предложила мне продолжить сотрудничество», — заключил отец Кирилл.

(по материалам Архангельской епархии)

22 июнь 10:18 | : Культура / Верую

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