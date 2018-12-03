Кенозерье: Итоги 2018 года

Для того, чтобы сохранить, надо определить предмет охраны, для этого его надо изучить. Все проведённые в 2018 году работы натуралистов помогают изучать и сохранять уникальное природное наследие Онежского полуострова.
Прошедший год оказался успешным для исследователей заповедной территории. Знания о животном и растительном мире национального парка пополнились благодаря открытиям специалистов, обнаружению неизвестных для территории ранее видов животных, находкам новых мест обитания редких видов растений. Все данные, полученные в результате научно-исследовательских работ, будут использованы для обоснования деятельности по сохранению природных комплексов, новые сведения о природе Поморья будут учтены при проектировании экологических троп, музейных экспозиций, разработке методических материалов экскурсий, обосновании охранной зоны ООПТ, размещении объектов инфраструктуры национального парка.
Как попасть в «медвежий угол»?
В национальном парке «Онежское Поморье» силами сотрудников Парка впервые был проведён учёт бурого медведя. Результаты «переписи» показали, что на заповедной территории проживает 45 животных, среди которых преобладают взрослые особи. Оказалось, что «медвежий уголок», где отмечено наибольшее число косолапых от мала до велика, находится на Летнезолотицком участке. Там же зафиксирован самый крупный медведь с размером следа передней лапы – 16,5 см. Величина следа соответствует 250-килограммовому зверю.
Ушедший год в наших краях выдался неурожайным на чернику, бруснику и клюкву. Медведи выходили из леса на побережье, где на вороничниках и в штормовых выбросах водорослей искали корм, чаще встречались жителям, что дало повод говорить об увеличении численности животных. Однако, в отсутствии данных о динамике за несколько лет, такой вывод не обоснован. Активная лесозаготовительная деятельность и обширные рубки в центре Онежского полуострова могут привести к уходу медвежьего населения в охраняемые леса национального парка и росту численности косолапых в прибрежных территориях. Для анализа состояния популяции медведей Онежского полуострова необходимо регулярно проводить учёты, начатые в прошедшем году.
Спасти ценные леса от вырубок поможет охранная зона Парка
В рамках проектирования охранной зоны национального парка были предприняты комплексные исследования малонарушенных старовозрастных лесов в районе оз. Пушкозеро (Летнезолотицкий участок). В результате проведённой в августе минувшего года экспедиции получены убедительные доказательства уникальности и ценности обследованных лесных участков. Здесь обнаружены места произрастания редких охраняемых видов эпифитных (живущих на деревьях) лишайников – лобарии лёгочной (Красная книга России) и бриории Фремонта (Красная книга Архангельской области). Отмечены грибы, являющиеся индикаторами особо ценных девственных хвойных лесов – фомитопсис розовый, глеопорус тиссовый, юнгхуния сминающаяся и др. Находка мха сплахнума сферического, который не отмечался на территории области более 25 лет и считался исчезнувшим, позволит внести изменения в Красную книгу Архангельской области, переиздание которой готовится в 2019 году. Исследователями были также обнаружены редкие и охраняемые виды мхов Архангельской области – тетраплодон мниевидный, впервые отмеченный на территории Онежского полуострова, и сплахнум красный – вторая находка на Онежском полуострове. Полученные данные являются серьёзным аргументом для включения данной территории в охранную зону национального парка и обоснования запрета на сплошные рубки в ценных лесах.
Откуда родом «поморская» лиственница?
В Архангельской области всего 200 тыс. га заняты лесами с участием лиственницы, это составляет лишь 0,2 % всех лесов, что позволяет определить породу как регионально редкую. Лиственничная роща у деревни Лямца –– единственное место массового произрастания лиственницы на Онежском полуострове площадью 148 га –– ранее не была обследована. Часть этого лиственничного леса попала в границы национального парка, часть – находится за его пределами. В 2018 году впервые проведена комплексная экспертная оценка состояния уникального природного объекта. Данные детальных исследований показали, что деревья в роще здоровы, имеют достаточный ежегодный прирост, происходит естественное возобновление растений. Поскольку специалисты-лесоводы пришли к выводу о естественном происхождении рощи без участия человека, остаётся вопрос, требующий дальнейших исследований, о причинах локальной приуроченности лиственницы на Онежском полуострове. При разработке проекта охранной зоны национального парка данные обследования рощи будут учтены для сохранения ценного лесного участка в полном объёме.
Жемчужница европейская, есть ли шанс сохранить?
В 2018 году обследованы местообитания жемчужницы европейской – вида, охраняемого международной Конвенцией об охране дикой фауны, флоры и природных сред обитания в Европе и внесённого в Красную книгу России. Непрерывный мониторинг состояния выявленных популяций этого двустворчатого моллюска, имеющего статус «сокращающийся в численности и находящийся под угрозой уничтожения» – приоритетная задача в программе научных исследований Парка. Работы, проведённые в ручьях Каменный и Жемчужный бассейна реки Лопшеньга показали, что в популяциях данных водоёмов преобладают старые особи с медленным ростом. Было обследовано также нижнее течение реки Яреньга, где жемчужница не обнаружена. Немногочисленность стареющих колоний моллюска, редкого сегодня, но широко распространённого в реках Онежского полуострова ранее, может свидетельствовать о критичном изменении условий обитания жемчужницы. Среди возможных причин –– изменение гидрологического режима в реках, истоки которых находятся в зоне экстенсивной лесозаготовки в центре полуострова, а также –– снижение или исчезновение лососевых рыб, на жабрах которых проходит один из этапов развития личинок жемчужницы.
Если судьба жемчужницы вызывает тревогу, то нахождение новых для территории Парка видов, событие вдохновляющее. Во время поиска новых местообитаний жемчужницы в ручье Никитском и в озере Солёном бассейна реки Яреньга впервые на территории Онежского полуострова отмечен новый для водоёмов Парка вид моллюска – беззубка утиная.
Летяги пока нет, но есть барсук!
Схожий эпизод со «случайной» находкой, когда искали одно, а нашли другое, произошёл на суше. Последние 20 лет в Поморье не отмечают встречаемую ранее на Онежском полуострове летягу обыкновенную. Предпринятые исследования зрелых осинников в бассейне реки Вёжма, пригодных для местообитания редкого и скрытного животного, несмотря на участие в работах специалиста из Пинежского заповедника, не увенчались успехом. Тем не менее, экспедиция сопровождалась интересными находками, самой значительной из которых можно считать норы барсука – вида, внесённого в список животных национального парка лишь в 2017 году.
Онежский полуостров – ключевая территория для перелётных птиц
Редкая удача увидеть единовременно около десяти тысяч особей исландского песочника, зимующего в Южной Африке и летящего на полуостров Таймыр через Онежский полуостров. Песочник образует общие стаи с ещё одним арктическим куликом – чернозобиком. Такое масштабное миграционное скопление впервые зафиксировано орнитологами во время майского учёта птиц в районе деревни Пурнема в сезон прошедшего года.
Чаще всего и на весеннем, и на осеннем пролёте можно наблюдать представителей двух отрядов: Гусеобразных (гусей и уток) и Ржанкообразных (чайки и бекасы). Весной 2018 года учтено более 50 тысяч птиц, осенний пролёт был менее интенсивным, чем в предыдущие годы: было отмечено около 31 тысячи особей, что в 2,5 раза меньше, чем в 2017 году, что, в первую очередь, связано с погодными условиями пролёта.
Благодаря проведённым в 2018 году наблюдениям Список птиц Парка пополнился новыми видами: кречет, удод и обыкновенная горлица. Самый крупный из соколов – кречет – внесен в Красную книгу России со статусом «сокращающийся в численности вид». Регионально редкие виды – удод и горлица – ранее не отмечались на территории национального парка. За последние 25 лет ареал обыкновенной горлицы смещается к северу из-за сокращения естественных условий обитания и изменения методов ведения сельского хозяйства. В настоящее время обыкновенная горлица является кандидатом на включение в Красную книгу России. В Красной книге Международного Союза Охраны Природы обыкновенной горлице присвоен статус «уязвимый вид».
Из редких для региона наблюдений следует отметить также кедровку, которую впервые зафиксировали в районе Унской губы, а до этого зарегистрированы единичные встречи этой птицы только на севере Онежского полуострова.
Мураканы: прошлое и настоящее
Строение рельефа дна и современных берегов озёр Мураканское и Малое Мураканское, а также взаимосвязи между строением и заселением древних берегов человеком изучала группа специалистов геоморфологов, геологов, археологов Геологического института РАН, Института археологии РАН. В результате анализа полученных данных исследований удалось спроектировать цифровую модель современного рельефа дна озера и реконструировать изменения береговой линии озера Мураканское за последние тысячелетия. Предварительная реконструкция истории формирования береговых линий позволяет увидеть некоторые закономерности размещения стоянок древнего человека, жившего в этих местах в IV-II тысячелетии до н.э. По предположениям учёных на месте оз. Мураканское была морская лагуна, а болото Горбоватый мох представляло собой заболоченный древний залив. Последние исследования береговой линии Мураканского озера проводились 32 года назад. Сопоставление с современными данными показало, что береговая линия Мураканского озера за этот период не претерпела значимых изменений.
Перспективы развития вейлвотчинга и бёрдвотчинга в «Онежском Поморье»
Наблюдения за непугаными животными в естественных условиях их обитания – перспективное направление развития туризма в национальном парке «Онежское Поморье». С целью определения оптимальных мест для обустройства пунктов научного мониторинга и любительских наблюдений за морскими млекопитающими (вейлвотчинг) и птицами (бёрдвотчинг) было обследовано побережье Онежского полуострова. Для проведения «медвежьих» фототуров на мысах Сатанский и Костылиха уже установлены наблюдательные вышки. В минувший год было подготовлено обоснование для размещения исследовательского пункта и строительства вышки на мысу Глубокий для наблюдения за белухами, которую планируется возвести с помощью арендатора граничащих с Парком лесов – ПАО «Онегалес».
Благодарим специалистов МГУ имени М.В. Ломоносова, Геологического института РАН, Института археологии РАН, Пинежского государственного заповедника, Института географии РАН, Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, ФИЦКИА РАН и научный штат Парка за высокий профессионализм и результативные исследования!
Ознакомиться с результатами исследовательских работ по изучению природных комплексов в 2018 году в полном объеме (27 научных тем) можно ознакомиться на сайте учреждения http://www.kenozero.ru/.