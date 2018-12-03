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Кинофестиваль ARCTIC OPEN пошел шагать по Поморью

Киномарафон стал вторым этапом кинофестиваля, первый этап которого состоялся в начале декабря 2018 года.

"Зрители Архангельской области посмотрят короткометражные и документальные фильмы - это второй этап нашего фестиваля. Показы пройдут не менее чем в десяти районах: очень активны Приморский, Онежский, Вельский. Показы будут проходить и в Архангельске: в домах культуры и библиотеках", - сказала Статикова, добавив, что планируется вовлечь в просмотр и обсуждение картин еще и школы.

Киномарафон продлится до 30 апреля.

II Международный фестиваль стран Арктики Arctic оpen проходил в Архангельске с 6 по 9 декабря, в конкурсной программе были представлены 53 фильма в трех номинациях: игровое, документальное и короткометражное кино. Проект Arctic оpen стал одним из победителей конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества. Фильмы конкурсной и внеконкурсной программы посмотрели более 5 тыс. человек.

29 январь 10:59 | : Культура

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