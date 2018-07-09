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Не утихают страсти вокруг "Дома Пикуля" в Северодвинске

Работа межведомственной комиссии по морскому, культурному и историческому наследию Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации проходила в рамках патриотического форума «Во славу Флота и Отечества!», который торжественно открылся 18 октября в областном театре драмы имени М.В. Ломоносова.

В этом году форум посвящён 325-летию с начала государственного судостроения в России и 405-летней годовщине лоцманской службы. Обе эти даты неразрывно связаны с первым морским международным портом России - Архангельском.

Перед началом работы комиссии губернатор Игорь Орлов и начальник Черноморского высшего военно-морского Ордена Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова Александр Гринкевич подписали соглашение о сотрудничестве.

Помимо этого, научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов», 44 года изучающее Арктику и Антарктику, получило памятный знак «Морское наследие России». Отметим, что такой статус уже имеет колёсный пароход «Н.В. Гоголь», а по словам председателя комиссии Вячеслава Попова, эта же судьба ждёт первую отечественную АПЛ «Ленинский комсомол».

О начале работы по получению домом № 36/19 на улице Индустриальной статуса памятника истории и культуры регионального значения рассказала руководитель областной инспекции по охране объектов культурного наследия Анна Ивченко.

- В Северодвинске развернулась целая дискуссия о необходимости сохранения исторического облика старого города. Это переросло в эффективный диалог гражданского общества и власти, так как инициатором сохранения «Дома Пикуля» стало общественное объединение «Мой Северодвинск», средства на проведение экспертизы были выделены региональным бюджетом, а бремя ответственности за вновь выявленный памятник легло на муниципальное образование, - заявила Анна Ивченко.

Глава Северодвинска Игорь Скубенко подчеркнул, что объект находится под охраной.

- Перед городом стоит задача не просто сохранить и отреставрировать дом, но и приспособить его под современное использование, что соответствует условиям Охранного обязательства, - отметил он.

В настоящее время оформляются документы для проведения аукциона на право заключения долгосрочного договора аренды на объект культурного наследия с условиями реставрации, сохранения и содержания «Дома Пикуля».

- В доме будет создано мемориальное пространство - квартира писателя, которая будет наполнена предметами быта 40-х годов прошлого века, а в основу экспозиции лягут копии документов и фотографий. Помимо этого, вдова писателя Антонина Ильинична, высказала намерение предоставить материалы для обустройства мемориальной комнаты Валентина Пикуля, - резюмировал Игорь Скубенко.

Напомним, что часть наблюдателей считает «проблему Пикуля» излишне раздутой для среднего, пусть и популярного в советское время беллетриста, весьма вольно обращавшегося с историческими фактами.

20 октябрь 06:48 | : Культура

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